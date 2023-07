Gerardo Tata Martino dirigió su primera práctica en Inter Miami y dejó una incógnita sobre la llegada de Lionel Messi al equipo

escuchar

Luego de haber sido presentado el 28 de junio por Inter Miami, Gerardo Tata Martino se hizo cargo del primer entrenamiento de su nuevo equipo. A la espera de lo que será la presentación oficial de Lionel Messi el próximo domingo 16, el entrenador argentino habló en conferencia de prensa y no se refirió directamente al arribo del futbolista a la franquicia y habló sobre cómo ve a sus dirigidos de cara a lo que se viene. Además, el DT tendrá su debut este sábado por la MLS frente a uno de los mejores equipos del campeonato.

El exentrenador de la selección mexicana habló luego de la práctica y lo hizo en el Florida Blue Training center, el predio de entrenamiento que Inter Miami tiene en Fort Lauderdale. Allí, el rosarino habló de cómo será el trabajo en los primeros días: “Tenemos que hacer una evaluación en función a lo que vemos y a los que ustedes manejan que puede pasar. Cuando uno observa lo que puede pasar, eso necesita de entrenamientos y a lo mejor eso nos va a demandar un poco de tiempo. Por lo que veo y lo que se está trabajando fuera del campo, soy optimista”.

Una de las consultas de los periodistas fue por Lionel Messi. Sobre esa cuestión se mostró muy cauto: “Es una respuesta un poco difícil porque acá hay cosas por resolverse y darle nombre propio a esto resulta un poco incómodo. Esperemos que los anuncios que se tengan que hacer se hagan, cuando la gente esté acá le podremos decir de una manera más certera como continúa el futuro”. Las palabras precavidas del Tata tienen que ver con respetar la formalidad: Messi todavía no firmó el contrato y cada paso está medido según los tiempos del arribo. En una cobertura reciente de LA NACION en Miami, desde el club fueron tajantes: “Hasta que no firme (Messi) no vamos a hablar del futbolista”.

Por otra parte, Gerardo Martino tendrá su debut oficial como entrenador del equipo el próximo sábado 15 de julio por la fecha 26 de la MLS cuando Inter se enfrente como visitante ante St. Louis City, equipo que lidera la conferencia oeste de la liga estadounidense con 38 unidades. El DT argentino estuvo en la tribuna del Audi Field de Washington y observó el último encuentro del equipo que terminó igualado 2 a 2 ante DC United. Ese fue el último partido dirigido por el otro argentino, Javier Morales, que le puso fin a su interinato. “Más allá de los empates, que siempre coincido que es bueno no perder, lo que observo es que el equipo disputa bien los partidos. Más allá de lo que uno puede imaginarse de cómo será este equipo dentro de un mes, quienes están hoy dan bien la cara y compiten”, completó Martino.

Tata Martino no dio detalles sobre el plan de trabajo ante la llegada de Lionel Messi.



La presentación de Messi

Inter Miami ya confirmó la hora, el día y el lugar en el que Lionel Messi será presentado como nuevo jugador de la franquicia tras su salida de París Saint-Germain. En un evento nombrado como “The Unveil” (el develar) la institución liderada por David Beckham reveló a través de un correo electrónico oficial a los diferentes medios de comunicación que “el evento contará con entretenimiento, discursos sobre el campo y más. Se anunciarán más detalles más cerca de la fecha del evento”, compartió Inter en el comunicado. El show se llevará a cabo en el Drive Pink Stadium a las 20 (21 horas de la Argentina) del próximo 16 de julio. Allí, además sería presentado Sergio Busquets, quien cerró su contrato en las últimas semanas. Además, el capitán del seleccionado argentino, que todavía está de vacaciones en Bahamas junto a su familia debutaría con la camiseta de su nuevo equipo el viernes 21 de julio frente a Cruz Azul, por la Leagues Cup.

