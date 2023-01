Gerónimo Rulli, el primer campeón del mundo en cambiar de equipo: Ajax se quedó con el arquero argentino

escuchar

Un paso más. Uno de los más importantes. La Copa de Mundo es una carta infalible. Por eso el apuro, por eso las ofertas y las contraofertas. No se podía permitir Ajax quedarse sin un campeón, no podía permitirse perder a uno de los guardianes del equipo de Lionel Scaloni. Y aquí no importó si se trató de uno de los soldados titulares o suplentes, simplemente se puso sobre la mesa cada uno de los argumentos que lo llevaron a Qatar, los que esgrimió en Villarreal y se amplificó el valor con la conquista del trofeo más valioso en el universo del fútbol. Así es que Gerónimo Rulli se transformó en el primer futbolista del plantel argentino que obtuvo el cetro mundial en cambiar de club y desembarcará en la liga de Países Bajos. El futbolista abandonó Villarreal, luego de 80 partidos, a cambio de 10 millones de euros (cinco millones por el pase, más otros cinco en bonus pactados).

“Ya estoy listo para defender esta camiseta”. Fue una operación de detalles, no resultó sencilla. Es que Rulli no sólo se trata de uno de los arqueros campeón del mundo, sino que su presencia en Villarrreal era la de una figura para el equipo español, con el que ganó la Europa League, y era una pieza clave para el entrenador Quique Setién, que quería retener al argentino para afrontar los octavos de final de la Conference League. Pero la urgencia de Ajax, último campeón de la Eredivisie y cuatro veces campeón de Europa, resultó determinante, ya que el entrenador Alfred Schreuder, les explicó a los dirigentes neerlandeses que no podían dejar escapar al guardavallas de 30 años, que comenzó su carrera en Estudiantes de La Plata.

Armani abrazado con Montiel y Rulli con Dybala, mientras Papu Gómez está arrodillado en la Copa del Mundo de Qatar 2022

No tuvo minutos en Qatar 2022, pero la importancia de Rulli para la selección argentina va más allá del tiempo dentro del campo de juego. Y quedó clara esa idea, porque en su regreso a España, en la previa del encuentro ante Valencia le realizaron un homenaje por la conquista de la Copa del Mundo. Incluso, Rulli estaba enfocado en su futuro con Villarreal, no se permitía pensar en otra cosa, no estaba todavía Ajax en su horizonte. “Tenemos mucha ilusión en todo lo que viene. Cuando le agarrás el gusto a ganar es linda la satisfacción de haber cumplido los objetivos”, dijo el arquero argentino cuando estaba en España.

¡Los campeones del mundo @JuanMFoyth y @gerorulli han recibido un sentido homenaje sobre el césped de La Cerámica tras conquistar la #FIFAWorldCup con @Argentina 🇦🇷!#VillarrealValencia pic.twitter.com/bDmI9yEEsD — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 31, 2022

El contrato con el conjunto español finalizaba en el verano de 2024, pero para Ajax eso no fue un problema. Estaba determinado en quedarse con Rulli, ya que el histórico conjunto neerlandés pretendía reforzar el arco para esta segunda parte de la temporada, porque Schreuder se encontró con una pareja de aqueros veteranos que no le daban demasiadas garantías: Remko Pasveer (39 años) como primera opción y Maarten Stekelenburg (40) como alternativa.

El camino de Rulli

El desembarco de Rulli en Ajax no sólo es producto de lo que sucedió en Qatar, el arquero argentino, que debutó en 2013, en Estudiantes, con apenas 19 años, comenzó a mostrar todo su poderío con aquella primera experiencia en el fútbol de elite de la Argentina, ya que llegó a 588 minutos sin que le conviertan goles, una marca histórica.

Un poco menos de un año fue la excursión de Rulli en el fútbol doméstico, porque en 2014 fue vendido a Real Sociedad, donde permaneció hasta 2019, cuando pasó a Montpellier de Francia, una experiencia que también fue bastante corta, porque en plena pandemia, Villarreal tomó la determinación de quedarse con el arquero argentino y desembolsó 5 millones de euros.

Gerónimo Rulli dejó Villarreal, donde fue campeón de la Europa League, para continuar su carrera en los Países Bajos Tato Pagano - Getty Images Europe

Allí construyó su mejor versión, ya que se coronó campeón de la Europa League en una final de alta tensión ante Manchester United por penales. Y Rulli fue el héroe de esa definición increíble, ya que el conjunto español y el inglés llegaron a estar empatados 10 a 10. Y todo se resolvió con los dos arqueros: Rulli le rompió el arco a David De Gea y, luego, le tapó el remate al arquero español para una conquista histórica.

Sus grandes actuaciones hicieron que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta para las eliminatorias y llegó a atajar un partido: en el empate 1 a 1 ante Ecuador, el 30 de marzo de 2022, encuentro que representó su debut oficial con la selección argentina mayor. Es que Rulli, ya había atajado en amistosos (Guatemala, México y Honduras) y en la selección Sub-23 en los Juegos Olímpicos de 2016 (Portugal, Argelia y Honduras).

El nuevo paso de Gerónimo Rulli, que en lo que va de la temporada, disputó 14 partidos en La Liga de España, en los que recibió solamente 10 goles y mantuvo su valla invicta en 7 oportunidades, implica un nuevo desafío en su carrera, una prueba fundamental de cara al futuro. El arquero campeón de mundo tendrá otra experiencia de alta exigencia, una más en su camino, una de las que marcan una huella profunda, a la altura de una campeón del mundo.

“Yo nunca pensaba, cuando llegué aquí, lo que supondría este club en mi carrera. No me van a alcanzar las palabras y los gestos para agradecer todo lo que hicieron por mí y por mi carrera. Pero sobre todo por mi familia y por mí en todos los aspectos. Este es un club que va a quedar marcado por siempre en mi vida. Soy un agradecido con todos, por el trato y por todo”, agregó el arquero surgido en Estudiantes.

Rulli ha eixit a despedirse de la gent i dels seus companys al camp pic.twitter.com/Y9rsQeRhNd — Javi Mata (@javimatagil) January 5, 2023

El arquero reveló que no fue fácil marcharse de Villarreal. “No hay lugar en el que me sienta más cómodo que acá, es algo que ya veía antes de venir, pero estoy contento por el paso que voy a dar en mi carrera y los voy a extrañar mucho”, advirtió, a pura emoción.

LA NACION