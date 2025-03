Gianni Infantino presentó los mundiales de FIFA ante Donald Trump, que creó un equipo de trabajo para la organización

En sus frenéticos primeros dos meses del segundo mandato, Donald Trump se hizo un momento para recibir a Gianni Infantino, el presidente de FIFA, la entidad que celebrará dos mundiales en Estados Unidos en los próximos 17 meses: el de clubes, en 2025, y el de seleccionados, en 2026, en este caso, con sede compartida con Canadá y México.

En el Salón Oval de la Casa Blanca, donde fue recibido por Trump ante algunos medios, el dirigente deportivo presentó el impresionante trofeo del Mundial de Clubes, que disputarán 32 equipos, incluidos los argentinos Boca y River, entre junio y julio venideros, y también el Mundial de federaciones de fútbol, que recibirá Norteamérica toda un año más tarde. Y el mandatario tuvo una buena noticia para el suizo: “Vamos a establecer un grupo de trabajo muy importante para la Copa del Mundo de FIFA de 2026, que va a ser el acontecimiento más grande, creo“, informó el funcionario. Ese grupo de trabajo será del Poder Ejecutivo estadounidense en conjunto con la entidad, y estará supervisado por el propio presidente del país.

El nuevo e imponente trofeo del Mundial de Clubes es presentado por Infantino a Trump; estará en juego entre el 14 de junio y el 13 de julio próximos entre 32 equipos, incluidos Boca y River. Evelyn Hockstein - pool

“Gianni, ¿querés decir unas pocas palabras?“, invitó Trump a Infantino a hablar. Lo conocía, por supuesto: el mandamás de FIFA fue uno de los invitados a la ceremonia de la segunda asunción del republicano, en enero último. Un privilegio que no se dieron muchos líderes del planeta, ciertamente. ”Todo el mundo conoce al hombre a mi derecha: creo que es el rey del fútbol, en cierto sentido. Él es quien nos lo dio“, lo presentó en público, aludiendo al conjunto de los dos campeonatos. “Vamos a hacer un trabajo fantástico. Te agradezco mucho. Será la primera vez en que habrá estado en esta parte del mundo, y es un honor. Muchas gracias”, se entusiasmó el primer mandatario de una nación que va adoptando el soccer pero todavía no lo conoce del todo: no será la primera vez del Mundial en Estados Unidos (1994), ni era la primera vez de Infantino en esa tierra, claro. Sí lo será del Mundial de Clubes, pero Trump no pareció referirse en ese momento a ese torneo, que, por cierto, no es el principal de ambos.

“Gracias. Gracias, presidente”, contestó Infantino tras apretar la mano extendida del mandatario. “Es un gran logro traer el Mundial de FIFA el próximo año a Estados Unidos, que lo hará en conjunto con México y Canadá, y este verano tendremos una nueva competencia, el Mundial de Clubes de FIFA, del 14 de junio al 13 de julio solamente en Estados Unidos de América”, continuó. Y presentó los números de la suma de las dos competencias.

Infantino habló un par de minutos ante algunos medios sobre los dos mundiales de FIFA; el suizo había estado en enero en la asunción de Trump de su segundo mandato de presidente de Estados Unidos. JIM WATSON - Pool

“Once ciudades, doce estadios, los mejores futbolistas del mundo, los mejores equipos... y Estados Unidos le dará la bienvenida al mundo. Vendrán millones de personas, señor presidente. El impacto económico será de 40.000.000.000 de dólares entre lo de ahora y lo del año próximo. Crearemos 200.000 puestos de trabajo entre las dos copas del mundo. Y más que eso, daremos disfrute y alegría al mundo entero. Y eso, definitivamente, no tiene precio", sonrió Infantino, como un buen vendedor al ofrecer su producto.

Trump lo escuchaba sentado, volteando la cabeza hacia él de vez en cuando. Y el políglota directivo celebró la cooperación oficial del anfitrión. “Gracias, presidente, por configurar este grupo de trabajo, porque es importante que cada uno que venga a Estados Unidos se sienta seguro, se sienta bienvenido. Hay muchos temas por organizar y por eso es importante que el gobierno disponga este equipo de trabajo de la Casa Blanca, liderado por el propio presidente, que considera la trascendencia de estas dos copas del mundo”, sostuvo. Y terminó de complacer al mandatario con una comparación: “Tenemos 10.000.000 de entradas para vender, que son como tres Super Bowl cada día durante un mes. Estamos acá para hacer el mejor espectáculo del planeta de todos los tiempos, y lo haremos juntos, señor presidente”.

Trump se une al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para crear el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026.



EEUU acogerá la Copa Mundial de la FIFA 2026, coincidiendo con el 250 aniversario de la nación. pic.twitter.com/7nLQgSb4nn — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) March 7, 2025

Trump acababa de firmar la orden ejecutiva, una suerte de decreto, para crear ese equipo de trabajo dedicado a la organización de los mundiales. Después de que pareciera leer algunos datos para pronunciarlos correctamente, como el nombre del Mundial de seleccionados, cerró con una frase que le llevó el fútbol a algo más familiar: “Me encantó lo que dijo de tres Super Bowl por día durante un mes. Es impresionante. Nunca escuché esa expresión. Es un montón”.

