El superclásico de ida por la Copa Sudamericana 2014, un partido de hacha y tiza. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 12:07

El futbolista de Cagliari, Gio Simeone , dialogó con Hernán Castillo en TNT Sports y recordó su participación en la semifinal de la Sudamericana 2014 entre Boca y River , que el por entonces juvenil delantero disputó en el partido de ida en la Bombonera .

"Me acuerdo muchísimo. Estábamos en la semana y yo no venía de jugar pero sí de hacer dos goles en cuartos de final contra Libertad. Me imaginé que espacio no iba a tener. Mora no se presentó y el técnico me dijo que iba a jugar. Fue un momento muy importante. Sabía que tenía que mostrar todo lo que tenía. Yo no había jugado de titular desde hacía meses. Era muy difícil para mí. En la noche anterior, no dormí. Estaba recagado . Por suerte, salió bien. Empatamos y el otro partido lo ganamos. Fue una muy buena experiencia ", contó el delantero del Cagliari.

Además, recordó los momentos previos a disputar ese histórico partido: "Los minutos eran horas. Había que dormir la siesta y pude dormir poquísimo. Lo sufrí. Me juntaba mucho con Maidana, Pezzella y Mercado. Ellos eran los más divertidos. Trataba de estar con ellos para pasar los nervios".

Luego, contó algunas imperdibles anécdotas de lo que vivió en el campo de juego: "En ese partido era todo pelea . Ponzio y el Piri Vangioni le pegaban a todo lo que veían . Y me encantaba, con lo que me gusta a mí pelear. Ponzio le pegó una terrible patada a uno y me encantó. Eso me sube la adrenalina. Fue un partido buenísimo".

En otro tramo, describió a Marcelo Gallardo como entrenador, a quien tuvo entre 2014 y 2015: "Es un fenómeno. Desde que llegó puso un orden, una personalidad, y veníamos en un buen momento, de ganar el campeonato. Logró seguir transmitiendo y empujando al grupo a darle más". Y enumeró las similitudes del Muñeco con su padre el Cholo Simeone : "Sus ganas de entrenar, de ser intenso, de querer más y ganar todos los partidos que se le veían".