La clase de sorpresa que representa Girona, puntero de la Liga de España desde las primeras fechas, es la que lleva implícita una premonición muy típica de los ambientes futbolísticos: “se va a caer”. Por supuesto que queda mucho por delante para que se cumpla ese vaticinio, pero lo cierto es que el club lleva un tiempo considerable postergándolo. Ante la inminente pausa de dos semanas por la fecha FIFA para los seleccionados nacionales, Girona se aseguró el liderato hasta la 14a jornada, que finalizará el lunes 27 de noviembre.

Sostuvo la permanencia en lo más alto con un 2-1 de visitante sobre Rayo Vallecano, tras remontar una desventaja a los cinco minutos del primer tiempo. Que lo de Girona puede ser algo más que un suceso pasajero lo admitió el director técnico derrotado. Francisco Rodríguez, entrenador de Rayo Vallecano, expresó sobre su rival: “Hoy, por momentos, tuve la sensación de que nos estábamos enfrentando a un equipo candidato a todo. Por mucho que hayamos preparado el partido en lo táctico, constantemente tuvimos que rehacernos y eso desgasta. Fue uno de los mejores rivales a los que me enfrenté en los últimos años, tanto en lo táctico como en lo colectivo e individual. Hacía mucho que no veía jugadores como Dovbyk y Yangel (Herrera), que hizo un partido fantástico”.

Hace dos años, a estas alturas de la temporada, Girona estaba en puesto de descenso de la segunda división. Empezó con una recuperación que lo llevó a terminar sexto, el último puesto clasificatorio para los play-off por el tercer ascenso a primera división, que obtuvo tras superar a Tenerife y Eibar. Ya en la categoría superior, su curso anterior fue de afianzamiento, al finalizar en el 10° puesto, con el argentino Valentín Castellanos como máximo goleador, con 13, incluido un histórico póker (4 tantos) a Real Madrid.

Castellanos ya no está, formó parte de una negociación que dejó una plusvalía de 15 millones de euros con su transferencia a Lazio por parte de Abu Dhabi City Group, conglomerado de los Emiratos Árabes Unidos que es propietario de Manchester City, Girona y New York Football Club, entre otros clubes en diferentes continentes. La masa accionaria de Girona está formada por el empresario boliviano Marcelo Claure (35%), el Girona Football Group de Pere Guardiola -hermano de Pep- (16%) y el City Football Group (47%). Castellanos era jugador de New York y fue cedido a préstamo durante un año a Girona, tras lo cual fue vendido a Lazio.

Valery Fernández, defensor de Girona que ingresó en el segundo tiempo, despeja ante Jorge de Frutos OSCAR DEL POZO - AFP

En el plantel de Girona quedó otro argentino: el arquero Paulo Gazzaniga (31 años), que nunca jugó en nuestro país. Nacido en Murphy -Santa Fe, la misma ciudad de la que es oriundo Mauricio Pochettino- es hijo de Daniel Omar, exarquero surgido en River en la década de los 80. “A mis hijos les digo que en la vida hay que saber esperar, que tengan humildad y respeto. Para ser arquero hay que estar un poco loco, si no tenés un grado de locura no podés estar bajo los palos”, declaró hace unos años Gazzaniga padre en el Diario de Almería. Paulo tiene un hermano menor, Gianfranco, que atajó en el ascenso español.

En 2018, cuando estaba en Tottenham -mayormente era suplente-, Gazzaniga fue convocado en los comienzos del ciclo de Lionel Scaloni. Acredita una presencia en el seleccionado argentino: en noviembre de 2018 reemplazó a Gerónimo Rulli en la última media hora del triunfo 2-0 sobre México en un amistoso. Se formó en el fútbol base de Valencia y tiene pasos por Gillingham (ascenso inglés) Southampton, Rayo Vallecano, Fulham, Tottenham y Elche.

Hoy a Gazzaniga le toca defender el arco del equipo con más goles a favor (31), por delante del Real Madrid de Jude Bellingham y del Atlético de Madrid de Álvaro Morata y Antoine Griezmann. Tras el empate 1-1 frente a Real Sociedad en la fecha inaugural, Girona encadenó seis triunfos consecutivos. Un golpe de realidad se llevó en Montilivi -su estadio, con capacidad para 13.300 espectadores-, cuando lo visitó Real Madrid y le endosó un 3-0. Pero reaccionó enseguida, con cinco victorias al hilo. “Cada partido es histórico”, suele repetir el presidente, Delfi Geli.

Daley Blind, cuando se descompensó en agosto de 2020 durante un partido de pretemporada de Ajax ante Hertha Berlín BSR Agency - Getty Images Europe

El entrenador Michel suele renovar semanalmente en la pantalla de su celular la captura con la tabla de posiciones. Justamente Michel vivió este sábado un día de múltiples satisfacciones, ya que al triunfo le sumó la ovación, con pancartas incluidas, que se llevó en Vallecas de la afición de Rayo, que no olvida su paso como jugador y director técnico, con el que ascendieron en 2018.

Sin Castellanos, Girona tuvo un gran acierto en el mercado de pases con las llegadas de los delanteros Savio -brasileño, a préstamo de Troyes- y el ucranio Artem Dovbyk, la contratación más costosa, por 7,75 millones de euros para Dnipro. De 19 años, surgido en Atlético Mineiro, Savio es una de las revelaciones de la liga, con cuatro goles e igualdad cantidad de asistencias. El impacto ofensivo de Dovbyk es mayor: siete tantos y cinco pases-gol. El triángulo ofensivo lo completa el venezolano Yangel Herrera -convocado por Fernando Batista en la Vinotinto para las eliminatorias-, con cuatro goles.

Daley Blind, izquierda, junto a su compañero Sávio le cierra el paso a Palazón durante la victoria de Girona ante Rayo Vallecano OSCAR DEL POZO - AFP

Por delante de Gazzaniga, en la línea de tres zagueros están Eric García, un descarte de Barcelona, y el veterano neerlandés Daley Blind -33 años, libre de Bayern Munich-, que lleva implantado un desfibrilador tras sufrir dos infartos. El desfibrilador cardioversor implantable (DCI) detecta cualquier latido cardíaco irregular y administra una descarga en caso de sufrir un repentino paro cardíaco. Una situación análoga a la del danés Cristian Eriksen, actualmente en Manchester United, que cayó desplomado en la última Eurocopa.

En 2019, como defensor de Ajax, Blind sufrió mareos durante un partido ante Valencia; fue diagnosticado un trastorno del ritmo cardíaco por una inflamación en uno de los músculos del corazón. “Tuve como un pequeño infarto, pero pude levantarme e incluso terminar el partido”, recordó hace un tiempo. Estuvo dos semanas en observación. Ocho meses después, el desfibrilador le salvó la vida al accionarse ante un nuevo infarto en un encuentro de pretemporada ante Hertha Berlin. “Su desfibrilador se disparó. Lo reemplazamos de inmediato y ahora se encuentra y siente bien”, había dicho quien era entrenador de Ajax, Erik Ten Hag.

El presupuesto de Girona es de 53,5 millones de euros, el 15° de la Liga, y a nivel salarial ocupa el 13er puesto. El veredicto de la cancha es distinto, la tabla de posiciones va por otro lado, marca una realidad que pocos imaginaban.