Gustav Lundgren generó la jugada de la clasificación de Suecia al Mundial y seis días después se rompió un tendón de Aquiles
El delantero de 30 años fue clave en el 3-2 a Polonia en el repechaje; “estoy en shock”, dijo, ya sin chances de jugar en Norteamérica
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Menos de una semana después de que desempeñara un rol clave en el gol que clasificó en el último suspiro a la selección de Suecia para el Mundial 2026, los sueños del delantero Gustav Lundgren de jugar en una Copa del Mundo se hicieron añicos. Sucedió cuando se rompió un tendón de Aquiles en el calentamiento para el partido de la primera fecha de la liga de su país que GAIS, de Gotemburgo, su equipo, perdería como local por 1-0 ante Djurgarden.
Lundgren, cuya apilada por la derecha sacándose de encima un rival para llegar hasta el área propició el gol de Viktor Gyökeres para el 3-2 en tiempo adicional en el repechaje contra Polonia, deberá someterse a una operación y a una larga rehabilitación. Lo hará mientras sus compañeros esperan por la lista definitiva que conformará el plantel sueco para afrontar el grupo F del Mundial, en el que se medirá con Túnez, Países Bajos y Japón, en ese orden cronológico, en México y Estados Unidos, dos de las sedes del torneo que también organiza Canadá.
“Estoy un poco en estado de shock. Aún no he entendido realmente qué ha pasado ni qué significa. Todo apunta a que el tendón de Aquiles se ha roto. Será una baja bastante larga; esta temporada está más o menos terminada”, comentó a medios locales al salir del estadio con muletas. Había abandonado el campo de juego ayudado de dos médicos, mientras sus compañeros seguían en los preparativos y el DT debía improvisar un cambio de último momento.
April 6, 2026
De desarrollo tardío en el fútbol, el delantero de 30 años jugaba en la tercera categoría del fútbol sueco hasta 2022 y pocos habrían apostado a que sería convocado a la selección conducida por Graham Potter tres años después. Además de generar la jugada del gol que llevó a Suecia al Mundial tras una secuencia de rebotes posteriores a su centro, Ludgren anotó el tanto del 1-1 contra Eslovenia en el anterior encuentro. O sea, tiene un gol en dos juegos con la camiseta de su país.
Su decepción por perderse el Mundial era muy palpable en su semblante mientras hablaba con los periodistas en Gotemburgo. “Formar parte de la selección para el Mundial no era algo que yo diera por sentado, pero es triste no tener la oportunidad de estar allí, de mantenerme en la pelea por uno de los lugares. Probablemente, me llevará unos días asimilar lo que estoy pasando”, afirmó Gustav a la agencia Reuters.
La clasificación de Suecia ante Polonia
En su club, más allá de los 19 goles en 133 partidos, Lundgren se destaca por lo que genera, motivo principal por el que fue citado a la selección. En GAIS tiene 29 asistencias, de las cuales 28 tuvieron lugar en las tres últimas temporadas.
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