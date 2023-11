escuchar

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Messi, confirmó hoy que el capitán Lionel Messi está “bien” y en condiciones de disputar los clásicos ante Uruguay y Brasil por la última doble fecha de Eliminatorias sudamericanas del 2023 y además expresó su “alegría y satisfacción” por enfrentar a su colega Marcelo Bielsa.

“La respuesta es fácil, Messi está para jugar y lo hará hasta que él levante la mano como pasó contra Ecuador”, respondió Scaloni ante la consulta de Télam sobre el estado físico del capitán y flamante ganador de su octavo Balón de Oro.

El entrenador del vigente campeón del Mundo y de América adelantó que el equipo que enfrentará este jueves a Uruguay en La Bombonera será “el que viene jugando” y, sin mencionarlo directamente, aceptó que las dudas pasan por la vuelta de Ángel Di María o Nicolás González y la presencia de Julián Álvarez o Lautaro Martínez como centrodelantero.

Ángel Di María, durante un entrenamiento del seleccionado aprgentino previo al partido con Uruguay, por las Eliminatorias 2026 Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

En otro tramo de la conferencia de prensa que brindó este mediodía en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, Scaloni expresó su “alegría y satisfacción” por su reencuentro con Marcelo Bielsa, actual DT de Uruguay. “Enfrentar a Bielsa y poder saludarlo, es una alegría y una satisfacción. Por haberlo conocido y más por salir de Newell’s, es una referencia. Todos los que fuimos dirigidos por él quedamos marcados”, reconoció el DT santafesino.

Scaloni también justificó la convocatoria del español Pablo Maffeo, recientemente nacionalizado argentino, y aclaró que la ausencia de Alejandro Garnacho es por una cuestión futbolística. “A Maffeo lo seguimos desde antes de la Copa América. No creo que venga porque es somos los últimos campeones. Él tiene a su mamá argentina, tiene sangre argentina y eso es lo más importante. Mis hijos nacieron afuera y tienen a su mamá argentina, en su caso ellos decidirán donde jugar”, ejemplificó.

El seleccionado argentino, líder de las Eliminatorias sudamericanas con puntaje ideal luego de cuatro partidos, recibirá mañana a Uruguay desde las 21:00 en La Bombonera.

Messi y De Paul se divierten durante un entrenamiento del seleccionado aprgentino previo al partido con Uruguay, por las Eliminatorias 2026 Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

El minuto a minuto de la conferencia de Scaloni

12.20 - ¿Juega Messi?

“Las preguntas sobre Leo son simple de responder. Si está bien y quiere jugar, adentro. Y si quiere jugar menos, saldrá, como pasó con Ecuador”.

"SI LEO ESTÁ PARA JUGAR... ADENTRO. SI SE SIENTE MAL, PEDIRÁ SALIR". Scaloni se refirió nuevamente al estado físico del 10 y aseguró que está bien y que va a jugar todo el tiempo disponible salvo que no se sienta en condiciones.



12.19 - Récord

“No lo sabía, pero son estadísticas. Y están para romperse. Son solo números. Veníamos con 36 partidos son perder, perdimos con Arabia y no cambiaría esa derrota porque terminamos ganando el Mundial. No sabía que si ganamos mañana igualaremos el récord de Bielsa en la selección, pero no me cambia nada eso.”

12.17 - Sobre Ángel Correa

“No hablé con Ángel sobre por qué no fue convocado. Básicamente es lo mismo que venía diciendo. Somos 24, decidimos que esté Paulo (Dybala) son decisiones difíciles, duras, pero para eso estamos”.

12.16 - La Bombonera

“Vimos que el campo de la cancha de River no estaba bien y era inútil arriesgar físicamente a los jugadores. Y en la Bombonera hemos jugado. Estamos contentos de jugar en la Bombonera. Nos sentimos cómodos”.

"ESTAMOS CONTENTOS DE PODER JUGAR EN LA BOMBONERA". Lionel Scaloni se refirió al cambio de localía desde el Monumental al estadio de Boca.



12.14 - ¿Lautaro y Julián juntos?

“No creo que Lautaro y Julián jueguen juntos contra Uruguay”

12.13 - Las caras nuevas de la selección

“La idea siempre es intentar que nadie se relaje. Que todos sepan que nadie tiene el puesto asegurado. Lo difícil es hacerlo cuando tenemos una base muy sólida, el equipo nno solo mantuvo el nivel sino que lo ha mejorado. En ese sentido, sumar nuevos chicos está bueno aunque hayan jugado poco”.

12.11 - Sobre Pablo Maffeo

“Lo veo contento, adaptándose a un grupo que ya se conoce. Nos parece una opción interesante, pero sobre todo queríamos tenerlo y conocerlo. Si vemos que precisamos algo de sus condiciones, ahí estará”.

12.08 - Las críticas a Messi por su octavo Balón de Oro

“Siempre hay gustos, pero imagino que la crítica es parte de un debate, porque no tiene ninguna discusión. Leo se está entrenando con normalidad”.

12.07 - ¿Uruguay y Brasil son pruebas de fuego?

“Creo que esta selección demostró estar a la altura de jugar contra cualquier rival. A la altura estaremos, después puede haber matices. Son rivales denominados grandes, históricos y ahí estaremos”.

12.04 - La ausencia de Garnacho y la suspensión de Papu Gómez

“Ale no está por un tema futbolístico. Todos quieren estar, pero hay veces que la parte humana juega y traerlo para que no juegue no me parece saludable. Es un chico que está en nuestra órbita. Acerca de Papu, hablé con él, tengo una gran relación. Fui su compañero en Atalanta. Está jodido con su suspensión, va apelar y esperemos que pueda resolverlo. Es un chico que nos ha dado mucho”.

12.03 - Sobre Di María

“Queda un montón para la Copa América. Nos gusta ser nostálgicos antes de tiempo. Disfrutémoslo mientras lo tengamos, al igual que pasa con Leo. Ángel viene de una lesión, hace tiempo que no juega. Lo veo bien y decidiremos si está o no para el inicio”.

12.01 - La actualidad del fútbol argentino

“Los jugadores que están en a Argentina no tienen por qué pasar por Europa para llegar a la selección. Lo que tienen que entender ellos es que sepan que es un contexto difícil porque estamos muy bien. Nosotros miramos constantemente y hay jugadores jóvenes en la Argentina que cuando creamos conveniente citarlos, lo haremos. Sacar jugadores de los clubes por sacar lo consideramos contraproducente”.

12.00 - El planteo de Uruguay

“Intentaremos imponer nuestro nivel de juego, no cambiar. Y si tenemos que corregir alguna cosa o tener algún matiz, lo haremos. Uruguay tiene un entrenador que sabe mucho y tendremos que estar atentos”.

11.59 - Adoración por Bielsa

“Será una alegría poder enfrentar a Bielsa y saludarlo. Todos los que crecimos con él en Newell’s sentimos una tremenda admiración por él”.

SCALONI Y LA CHARLA CON BIELSA QUE LO MARCÓ. El entrenador Campeón del Mundo recordó una conversación con el hoy DT de Uruguay que significó mucho en su carrera.



11.58 - ¿El mejor equipo?

“Cada uno tiene sus gustos futbolísticos y eso queda para el debate de ustedes. Pero tenemos una idea clara de juego y nos gusta seguir por ese camino”.

11.57 - Paso a paso

“No podemos pensar en el partido con Brasil cuando tenemos antes un partido muy importante con Uruguay. Eso es lo que le vengo transmitiendo a los jugadores”

11.55 - Sin equipo confirmado

“El equipo lo diré esta tarde, pero no habrá muchas diferencias de cómo veníamos jugando”.

11.45 - Habla el DT

Bienvenidos a la conferencia de prensa de Lionel Scaloni,

