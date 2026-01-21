Habló la árbitra que fue agredida en un partido en Bahía Blanca: “Sería mentira decir que no me da miedo”

Victoria Cruz tiene 20 años y se dedica al arbitraje de partidos de fútbol amateur. Los insultos y la tensión no le resultan algo extraño, algo que “lamentablemente pasa”. Pero el último fin de semana el nivel de agresión escaló. Al final de un encuentro en la ciudad de Bahía Blanca, la joven fue atacada brutalmente hasta ser arrastrada por el piso del campo de juego. “Fue un nivel de violencia que no debería pasarle a nadie”, dijo la referí a LA NACION.

Desde el comienzo del partido entre La Banda del Moy y Cooperativa Libertad por una nueva fecha de la Copa Potrero, Cruz percibió que el ambiente no sería tranquilo. “Había hostigamientos desde afuera de la cancha”, definió. Sin embargo, cuando terminó el encuentro, la situación escaló. “Fui agredida de forma brutal. Hubo insultos, violencia. Prefiero no entrar en detalles específicos por respeto a la investigación y porque todavía estoy procesándolo, pero sí puedo decir que fue un hecho gravísimo que no puede repetirse”, resaltó.

El episodio quedó registrado en un video filmado por un testigo. En las imágenes se observa a un jugador intentando proteger a la árbitra, mientras al menos dos mujeres continúan con la agresión.

“Estoy mejorando de a poco. En lo físico todavía estoy con control médico por las contusiones que tuve; en lo psicológico es un proceso: hay momentos de angustia y de miedo, pero estoy acompañada", dijo y siguió: “Estoy enfocada en recuperarme y en estar contenida por mi familia, amigos y la Agrupación Independiente de Árbitros (AIA)”.

Si bien admitió que no quiere dejar de hacer lo que le gusta, la joven señaló que evaluará su continuidad en el arbitraje de manera progresiva y en función de las condiciones de seguridad. “Sería mentira decir que no me da miedo”, reconoció. “Mi familia y amigos me piden que me cuide. Voy a decidirlo paso a paso, con contención y con garantías mínimas de seguridad”, reflexionó.

“Me gustaría crecer, seguir formándome y llegar lo más lejos posible dentro del arbitraje. Pero más allá de la categoría, mi aspiración es que se entienda que el referato merece respeto. Nadie debería exponerse a la violencia por hacer su trabajo”, cerró la joven.

Cómo sigue la investigación

A través de su abogado, Nicolás Latini, Cruz radicó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a una investigación judicial. El letrado informó que se están aportando las pruebas disponibles y que se solicitó la identificación de los responsables, además de la adopción de medidas de protección para la árbitra. “Como letrado patrocinante y en coordinación con las autoridades, estamos aportando la información y las pruebas disponibles”, dijo.

Ante la consulta de LA NACION, el letrado, que optó por no dar mayores detalles de la causa para no entorpecer la pesquisa, indicó que se solicitó que se investigue el hecho, se individualice a los responsables “y que se adopten medidas de protección urgentes para cuidar a Victoria”. “Lo que pasó fue gravísimo y dejó consecuencias reales en una persona joven que estaba trabajando. No se puede naturalizar ni minimizar”, enfatizó.