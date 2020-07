"¡Hagan los protocolos!": Oscar Ruggeri pidió por el regreso del fútbol

Oscar Ruggeri Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de julio de 2020 • 16:14

El exjugador Oscar Ruggeri exhortó a la dirigencia a que elabore los protocolos para que pueda volver el fútbol en la Argentina. Además, se mostró crítico con quienes consideran que todos los jugadores están en la misma situación económica .

"Veo que todos arman protocolos menos nosotros . ¿Por qué? ¿Si del fútbol vive un montón de gente?", se preguntó Ruggeri en el programa 90 Minutos de Fútbol . Y explicó: "La mayoría de los jugadores, si se arreglan, pueden ir dos en un coche si se pasan a buscar. ¿Me vas a decir que no pueden entrenar en canchas de cien metros cuadrados? Hagan el protocolo ".

Por otra parte, diferenció a los técnicos grosos del fútbol argentino con los pibes que tienen que darle de comer a la familia . "No leo que los ayudan a darle de comer a sus familias. Hablan del fútbol y dicen: ustedes están todos los salvados . Nos meten a todos en la misma bolsa, como si todos estuviéramos tranquilos. ¿Sabes la cantidad de familias que viven al día en el fútbol?".

Finalmente, opinó: "Vamos a tener que ser muy responsables cada uno de nosotros. Más allá de que te digan los gobiernos y los doctores, vamos a tener que cuidarnos, y no hacer lo que no se pueda. Si no somos conscientes de eso, vamos a estar encerrados toda la vida" .

"Una industria"

El conductor del programa de Fox Sports , Sebastián "Pollo" Vignolo, se refirió a quienes consideran que el fútbol es un hobby . "Hay una gran subestimación por lo que representa el fútbol y nuestro laburo. Está marcado que el periodista deportivo es la resaca del periodismo", dijo.

Para reforzar su idea, cerró: "Hay gente que no sabe que el fútbol es una industria. Se piensan que juegan solteros contra casados".