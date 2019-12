Hermes Desio deja su cargo como coordinador de las selecciones juveniles Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2019 • 20:49

Una posibilidad que había crecido en las últimas semanas se concretó este miércoles: Hermes Desio deja su cargo como coordinador de las selecciones juveniles argentinas de fútbol. La AFA lo oficializó a través de sus redes sociales, aunque se trató apenas de una confirmación. Después de dos años y medio de trabajo al frente del área, el formador no renovará su contrato, que vence a fin de año.

Cuando llegó, lo hizo a través del impulso de Juan Sebastián Verón, que en ese momento tenía incidencia directa en las selecciones juveniles: el dirigente lo trajo desde su club, Estudiantes de La Plata, donde Desio llevaba adelante la misma tarea. "Por cuestiones personales, he decidido dar un paso al costado", escribió Desio.

En este lapso, las selecciones juveniles recuperaron el nivel de organización perdido durante la década anterior, además de haber vuelto a protagonizar sudamericanos y mundiales, algo que ya no se daba permanentemente. Por encima de eso, desde la AFA y los clubes valoran un objetivo superior: que se haya recuperado el comportamiento, el respeto a las reglas y la identificación con la camiseta de la selección. Además, se mejoró la relación entre las juveniles y la mayor, más allá de los cambios de entrenador: Lautaro Martínez, Exequiel Palacios, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel y Juan Foyth son algunos de los nombres destacados que alcanzaron ya el status de compañeros de Messi tras haber sido partícipes de las juveniles de estos años.

La Sub 17 fue campeona del Sudamericano de Perú, este año Fuente: LA NACION - Crédito: @sub17Peru2019

La salida de Desio no representa un éxodo: Pablo Aimar y Diego Placente, por ejemplo, que están a cargo de la Sub 17, seguirán en sus puestos. Lo mismo ocurrirá con Fernando Batista -que se sumó hace un año, a cargo de la Sub 20 y de la Sub 23 que disputará en enero el Preolímpico, en Colombia.

Los logros de las juveniles durante los últimos dos años: fue campeón sudamericano Sub 15 en 2017, Sub 17 en 2019 y Sub 20 en 2019, además de subcampeón sudamericano sub 15 en 2019

¿Quién reemplazará a Desio? El nombre que suena más fuerte es el de Bernardo Romeo, que se desempeñó como manager de San Lorenzo hasta mediados de este año. Entre otros antecedentes, en la AFA rescatan un valor que Romeo comparte con Aimar y Placente: haber sido parte de la generación Pekerman. El delantero fue campeón mundial con la Sub 20 en el Mundial de Malasia 1997.

El futuro de Desio está vinculado a Talleres de Córdoba: se especula con que asuma la función de coordinador de todas las divisipnes del club próximamente.

El mensaje de despedida de Desio

Esto escribió el entrenador en la web oficial de AFA:

Por cuestiones personales, he decidido dar un paso al costado en el cargo de Coordinador de las Selecciones Juveniles. Quiero poder despedirme de todos y agradeciendo a cada uno por estos maravillosos años. A Juan Sebastián Verón por confiar en mi, lógicamente con el aval del Presidente de la AFA, Claudio Tapia y a todo el CT por la enorme labor que realizamos hasta aquí.

El hecho de poder continuar con el proyecto me deja tranquilo. No puntualizaré en nombres para no pasar por alto ninguno. Agradecer a los chicos, los clubes, los coordinadores ya que sin su apoyo, esto no hubiese sido posible. A la prensa por el respeto y siguimiento de nuestro andar y especialmente a Tapia por cumplir siempre con todo lo que pedí durante este proceso, haciendo público ahora que, más allá de lo deportivo, cuando mi hermano Carlos lo necesitó, estuvo allí. Eso no lo olvidaré.

Me voy lleno. Un abrazo enorme a todos y gracias. La Selección amerita todo el esfuerzo y espero haber estado a la altura de lo que se me exigió.

Abrazo fraterno y felices fiestas.