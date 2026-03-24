Horario de Argentina vs. Mauritania, por un amistoso internacional

La selección argentina, en el año del Mundial 2026, concentra por primera vez en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza. Es de cara a lo que serán, suspendida la Finalissima ante España en Qatar, sus dos amistosos en la Bombonera ante Mauritania primero y Zambia después, dos rivales de muy poca jerarquía que consiguió la entidad presidida por Claudio Tapia tras cancelarse la gira por Medio Oriente a raíz del conflicto bélico en la región.

El primero de los partidos que disputará el conjunto de Lionel Scaloni será ante los mauritanos el este viernes 27 de marzo en la Bombonera, el escenario elegido ante la indisponibilidad del estadio Monumental, habitual casa de la albiceleste, a raíz de los shows de AC/DC. El encuentro está programado a las 20.15 (horario argentino) con árbitro a designar.

Teniendo en cuenta la calidad del rival que tendrá enfrente -es el 115° del ranking FIFA-, para el cuerpo técnico argentino son más importantes los entrenamientos que el partido en sí. Es la última vez que estarán cara a cara con los futbolistas antes de definir la lista de convocados a la Copa del Mundo, para la que hay que presentar una nómina preliminar el 11 de mayo con un máximo de 35 nombres y luego ser recortada a 26 el 1° de junio.

Hay unos 20 jugadores que tienen su boleto asegurado a Estados Unidos-México-Canadá 2026. No obstante, hay quienes se juegan gran parte de su inclusión en la cita ecuménica en esta ventana de partidos y fueron citados como el arquero Juan Musso, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Marcos Acuña, Máximo Perrone, Franco Matantuono, Valentín Barco, José López, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli. Otros, no están y deberán descollar en sus clubes en la recta final de la temporada 2025-2026 de Europa para ganarse un lugar.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Juan Musso (Atlético Madrid).

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).

Lucas Martínez Quarta (River Plate).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

Gabriel Rojas (Racing Club).

Marcos Acuña (River Plate).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors).

Máximo Perrone (Como).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Chelsea).

Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Nico Paz (Como).

Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami).

Gianluca Prestianni (Benfica).

Nicolás González (Atlético Madrid).

Giuliano Simeone (Atlético Madrid).

Thiago Almada (Atlético Madrid).

José López (Palmeiras).

Julián Álvarez (Atlético Madrid).

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo).

Nico Paz, figura en Como de Italia, tendría su lugar seguro en la selección argentina para el Mundial 2026 RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si algo tuvo la AFA desde que la Argentina fue campeón del mundo en Qatar 2022 es congruencia para organizar amistosos ante rivales muy débiles. Mauritania, y luego Zambia, están en la misma línea de una lista de rivales de la que son excepciones Ecuador y Australia.

Para los africanos enfrentar a la albiceleste y en la Bombonera es todo un acontecimiento. El equipo es dirigido por el español Aritz López Garai y su última presentación oficial fue el 25 de noviembre pasado con derrota ante Kuwait 2 a 0 por la clasificación a la Copa Árabe. Arrastra una racha de seis partidos sin victorias, con tres derrotas y tres empates, y su último triunfo se remonta al 5 de septiembre de 2025 2-0 frente a Togo, como local, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

La selección de Mauritania se ubica 115° en el ranking mundial de la FIFA

Más allá de esa victoria, en el certamen clasificatorio de África el seleccionado mauritano integró el Grupo B junto a Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur y se ubicó en la penúltima posición con siete puntos en 10 encuentros.

En su plantel se destacan los jugadores Said Imigene, defensor de Leganés; Oumar Ngom, mediocampista de Lecce de Italia; y el delantero Aboubakary Koita, que juega en AEK de Grecia. Su jugador más valioso es Lamine Ba, nacido en Francia pero nacionalizado mauritano, que juega en la segunda de Polonia, con un valor de 600.000 euros, aproximadamente (según Transfermarkt).

Más allá de la calidad del rival, la selección argentina utilizará el amistoso para volver a jugar oficialmente y, además, empezar a despedirse del público de cara a lo que será el intento de la defensa del título en el Mundial 2026. De hecho, los hinchas albicelestes agotaron las entradas disponibles en pocas horas y se espera un marzo festivo en la cancha de Boca.