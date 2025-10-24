Horario de Independiente Rivadavia vs. River Plate, por la Copa Argentina 2025

River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza cierran este viernes las semifinales de la Copa Argentina 2025 con el partido de semifinales que se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Carlos Andrés Gariano.

El encuentro inicia a las 22.10 y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Independiente Rivadavia quiere dar el golpe ante River en las semifinales de la Copa Argentina Marcelo Aguilar - LA NACION

La previa de River vs. Independiente Rivadavia

El Millonario es el máximo favorito al título, más allá de que su presente dista de ser el ideal y acumula una racha de apenas dos triunfos en los últimos ocho partidos con seis derrotas. Afuera de la Copa Libertadores 2025, el conjunto de Marcelo Gallardo apunta a cerrar el año con alguna vuelta olímpica y está a dos triunfos de hacerlo en el certamen que reúne a equipos de todas las categorías.

En su camino a estar entre los mejores cuatro conjuntos, eliminó a Ciudad Bolívar 2 a 0; en la segunda ronda superó a San Martín de Tucumán 3 a 0; en octavos a Unión de Santa Fe 4 a 3 por penales luego de empatar sin goles; y en cuartos a Racing 1 a 0.

Marcelo Gallardo tiene varias dudas en la formación inicial de River Plate para enfrentar a Independiente Rivadavia Andre Penner� - AP�

La Lepra mendocina no atraviesa un gran presente, pero anhela dar el golpe ante River para disputar la final de la Copa Argentina. Casualmente, la última vez que ganó un encuentro este año fue en los cuartos de final de este torneo, ante Tigre 3 a 1, porque acumula seis encuentros sin victoria en el Clausura con cuatro igualdades y dos caídas, la última este fin de semana vs. Banfield 2 a 1 .

El elenco comandado por Alfredo Berti, antes de doblegar al Matador, comenzó el campeonato con una alegría vs. Estudiantes de Buenos Aires 1 a 0. Luego, en 16avos, eliminó a Platense 3 a 1 por penales luego de empatar 2 a 2; y en octavos su víctima fue Central Córdoba de Rosario 2 a 1.

Posibles formaciones