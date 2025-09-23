LA NACION

Horario de Racing vs. Vélez, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

La Academia y el Fortín le bajarán el telón una de las series más apasionantes; el ganador avanzará a semifinales y se enfrentará a Estudiantes de La Plata o Flamengo

En el partido de ida de los cuartos de final, Racing se quedó con la victoria por 1 a 0 como visitante
Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ponen cara a cara a dos equipos argentinos, por lo que habrá al menos un representante en semifinales: Racing o Vélez. Tras el 1 a 0 de la Academia en la ida, el partido de vuelta se jugará en el Cilindro de Avellaneda este martes a las 19, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ganador se meterá entre los cuatro mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Estudiantes de La Plata y Flamengo (el Mengão ganó 2 a 1 como local en la ida). Del otro lado de la llave, River se enfrentará a Palmeiras y el club que se quede con la victoria jugará en semifinales frente a Liga de Quito o San Pablo.

En la ida, disputada hace una semana en el estadio José Amalfitani, Racing se quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, en un partido caliente en el que a Vélez le anularon un tanto polémico que derivó en una eufórica queja del DT Guillermo Barros Schelotto, aunque luego, en conferencia de prensa, reflexionó: “Uno debería confiar naturalmente en la decisión del VAR porque tiene el análisis de la tranquilidad y la regla. Me someto a eso”, afirmó. En el local fue expulsado Lisandro Magallán, por lo que no podrá jugar la revancha en Avellaneda.

Racing vs. Vélez: todo lo que hay que saber

  • Vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
  • Día: Martes 23 de septiembre.
  • Hora: 19.
  • Estadio: Cilindro de Avellaneda.
  • Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
  • TV: Fox Sports.
  • Streaming: Disney+ Premium.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.
  • Resultado de la ida: Vélez 0 - 1 Racing.

Cronograma y resultados de los cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Ida

  • Vélez 0-1 Racing - Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina.
  • River 1-2 Palmeiras - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina.
  • Liga de Quito 2-0 San Pablo - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.
  • Flamengo 2-1 Estudiantes de La Plata - Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.

Vuelta

  • Racing vs. Vélez - Martes 23 de septiembre a las 19 - Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
  • Palmeiras vs. River - Miércoles 24 de septiembre a las 21.30 - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil.
  • San Pablo vs. Liga de Quito - Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil.
  • Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Jueves 25 de septiembre a las 21.30 - Estadio UNO, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Así quedó conformado el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, con cuatro equipos argentinos
