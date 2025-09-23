Horario de Racing vs. Vélez, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ponen cara a cara a dos equipos argentinos, por lo que habrá al menos un representante en semifinales: Racing o Vélez. Tras el 1 a 0 de la Academia en la ida, el partido de vuelta se jugará en el Cilindro de Avellaneda este martes a las 19, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ganador se meterá entre los cuatro mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Estudiantes de La Plata y Flamengo (el Mengão ganó 2 a 1 como local en la ida). Del otro lado de la llave, River se enfrentará a Palmeiras y el club que se quede con la victoria jugará en semifinales frente a Liga de Quito o San Pablo.

En la ida, disputada hace una semana en el estadio José Amalfitani, Racing se quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, en un partido caliente en el que a Vélez le anularon un tanto polémico que derivó en una eufórica queja del DT Guillermo Barros Schelotto, aunque luego, en conferencia de prensa, reflexionó: “Uno debería confiar naturalmente en la decisión del VAR porque tiene el análisis de la tranquilidad y la regla. Me someto a eso”, afirmó. En el local fue expulsado Lisandro Magallán, por lo que no podrá jugar la revancha en Avellaneda.

Racing vs. Vélez: todo lo que hay que saber

Vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Día : Martes 23 de septiembre.

: Martes 23 de septiembre. Hora : 19.

: 19. Estadio : Cilindro de Avellaneda.

: Cilindro de Avellaneda. Árbitro : Esteban Ostojich (Uruguay).

: Esteban Ostojich (Uruguay). TV : Fox Sports.

: Fox Sports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto : canchallena.com.

: canchallena.com. Resultado de la ida: Vélez 0 - 1 Racing.

Cronograma y resultados de los cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Ida

Vélez 0-1 Racing - Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina.

- Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina. River 1-2 Palmeiras - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina.

- Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina. Liga de Quito 2-0 San Pablo - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.

- Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador. Flamengo 2-1 Estudiantes de La Plata - Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.

Vuelta

Racing vs. Vélez - Martes 23 de septiembre a las 19 - Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.

- Martes 23 de septiembre a las 19 - Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Palmeiras vs. River - Miércoles 24 de septiembre a las 21.30 - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil.

- Miércoles 24 de septiembre a las 21.30 - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil. San Pablo vs. Liga de Quito - Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil.

- Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil. Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Jueves 25 de septiembre a las 21.30 - Estadio UNO, La Plata, Buenos Aires, Argentina.