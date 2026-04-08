Horario de River vs. Blooming por la Copa Sudamericana 2026

En la continuidad de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026 este miércoles se disputan siete partidos y entre ellos sobresale el que protagonizan Blooming de Bolivia vs. River Plate en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra con arbitraje del colombiano Andrés José Rojas Noguera, correspondiente al Grupo H.

El duelo se disputa en el turno central, a las 21.30 (hora argentina), en simultáneo a Audax Italiano vs. Olimpia de Paraguay, Montevideo City Torque vs. Gremio y Puerto Cabello de Venezuela vs. Atlético Mineiro. El choque entre bolivianos y argentinos se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Blooming vs. River

El conjunto boliviano accedió a la zona tras superar el repechaje con un triunfo sobre San Antonio Bulo Bulo 3 a 0 como local. Se trata de uno de los clubes más tradiciones del vecino país, donde la semana pasada debutó en el torneo de primera división con una goleada 5 a 0 sobre Guabirá. En su plantel cuenta con dos argentinos: los defensores Diago Gómez y Julio Vila.

El Millonario vuelve a jugar el segundo certamen continental en importancia después de 11 años. En 2014 fue campeón con Marcelo Gallardo como entrenador en el que fue el título que marcó el inicio de una era gloriosa. Un año después, fue semifinalista y posteriormente no participó de este torneo porque siempre accedió a la Libertadores.

Facundo Colidio es perfila para ser titular en River en el arranque de la Copa Sudamericana Marcelo Endelli - Getty Images South America

Ahora con Eduardo Coudet de entrenador, tiene la obligación de ser protagonista y pelear por el título porque es uno de los máximos candidatos junto a Racing y varios clubes brasileños (Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Botafogo). Y llega en alza al debut, tras derrotar a Belgrano de Córdoba 3 a 0 en el estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026 y lograr su cuatro triunfo desde que el ‘Chacho’ sucedió al ‘Muñeco’ en la dirección técnica. Así, escaló hasta el segundo puesto en el Grupo B y está a un paso de los octavos de final.

Con la tranquilidad de que no juega en la altura porque Santa Cruz de la Sierra se ubica en el llano de Bolivia, el elenco argentino quiere quebrar una racha de dos décadas sin triunfos en ese país. La última vez que sonrió fue en 2006 ante Oriente Petrolero 2 a 0 en la Copa Libertadores.

Posibles formaciones

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria. River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.40 contra 7.03 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 4.83.

Cómo contratar DirecTV

Para quienes no están suscriptos a DirecTV, la empresa permite contratar un paquete de programación para poder ver el primer partido del conjunto dirigido por Coudet en la Sudamericana a través de la plataforma digital DGO en una TV, smartphone, tablet o notebook.

Hay tres opciones con diferentes costos: Plan Streaming a $35.200 por mes; Plan Fútbol a $29.000 por mes; y Plan TV a $31.300 por mes. Cada uno ofrece diferentes servicios y, lo saliente, es que todos cuentan con DSports para sintonizar el duelo de River.

Paso a paso

Ingresar a www.directvgo.com/ar/home

Seleccionar el paquete de programación deseado.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.

El otro duelo de la primera fecha del Grupo H lo protagonizarán Carabobo de Venezuela y Red Bull Bragantino de Brasil el jueves 9 de abril a las 21.30 (hora argentina).