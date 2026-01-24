Horario del partido de River vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026

Barracas Central y River se enfrentan este sábado en el primer partido por los puntos de ambos en este año, en el marco de la fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Claudio Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Guapo se prepara para la temporada más importante de su historia. Disputará un torneo internacional por primera vez, la Copa Sudamericana, tras un buen 2025 en el que finalizó en el décimo lugar de la Tabla Anual del fútbol argentino. El Millonario, por su parte, tuvo un año flojo y no logró clasificarse a la Copa Libertadores, por lo que también jugará la Sudamericana, en la que quiere consolidarse como uno de los candidatos al título.

Barracas Central apenas pudo derrotar a River una vez, como local en 2023, por lo que quiere repetir la hazaña Manuel Cortina - LA NACION

Barracas Central es un contrincante que, en líneas generales, no suele ofrecer mucha resistencia en los encuentros frente a River. En cuatro de los siete partidos en los que se enfrentaron desde que el Guapo ascendió a Primera División en 2021, el Millonario ganó por goleada: 3 a 0 en 2022, 2024 y 2025, y 5 a 1 en 2023. Barracas Central ganó apenas una vez, en un histórico 2 a 1 como local en 2023. El historial registra seis victorias para el conjunto de Núñez y apenas una para el club del barrio porteño de Barracas.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 12 de mayo de 2025, por los octavos de final del Apertura. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con la victoria por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Paulo Díaz, Ignacio Fernández y Marcos Acuña. De ellos, ‘Nacho’ ya no está en el plantel porque regresó a Gimnasia de La Plata, mientras que el chileno está apartado por cuestiones futbolísticas. El campeón del mundo con la selección argentina tampoco jugaría, pero por dolencias físicas.

Paulo Díaz fue titular en el último partido entre River y Barracas, pero no jugará este sábado Instagram - Getty Images South America

Barracas Central vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura 2026

Día : Sábado 24 de enero.

: Sábado 24 de enero. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Claudio Tapia.

: Claudio Tapia. Árbitro : Nicolás Ramírez.

: Nicolás Ramírez. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones