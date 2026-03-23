Horarios de los partidos de Argentina vs. Mauritana y Zambia, por la fecha FIFA

En la doble fecha FIFA de marzo, programada para disputarse entre este lunes 23 y el 31, la selección argentina afrontará dos amistosos, ambos contra equipos africanos y en la Bombonera. El primero será frente a Mauritania el viernes 27 a las 20.15 y el segundo ante Zambia el martes 31 en el mismo horario. Dichos compromisos se arreglaron a contrarreloj tras la cancelación de la Finalissima ante España por la guerra en Medio Oriente.

La última vez que el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugó en la cancha de Boca fue el 20 de noviembre de 2024, por las Eliminatorias, con triunfo por la mínima diferencia ante Perú con un gol de Lautaro Martínez. Desde la inauguración del estadio ubicado en el barrio porteño de la Boca en 1940, el seleccionado albiceleste se presentó allí en 36 partidos, con un saldo de 25 victorias, ocho empates y tres derrotas.

La selección argentina no juega en la Bombonera desde el 2024, cuando derrotó a Perú Gonzalo Colini - LA NACION

Los rivales de estos amistosos no serán medida para la Argentina: Mauritania marcha 115° en el ranking de la FIFA y en las eliminatorias africanas terminó quinta en un grupo de seis seleccionados -con un triunfo, cinco empates y cuatro derrotas- en el que el primero se clasificaba de manera directa y parte de los segundos accedía a un playoff. Zambia (91°), por su parte, corrió la misma suerte: fue cuarta en su zona y ni siquiera alcanzó el repechaje.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania y Zambia

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Máximo Perrone (Como)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nicolás González (Atlético Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

José López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético Madrid)

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo)

Franco Mastantuono se sumó a la convocatoria de la selección argentina a último momento Manuel Cortina - La Nacion

*Mastantuono y Panichelli se sumaron a la lista de convocados posteriormente, tras no ser anunciados en primera instancia.

La Argentina nunca se enfrentó a ninguno de los dos rivales con los que jugará en los próximos días. Sin embargo, disputó 24 partidos oficiales ante selecciones africanas, siendo Nigeria el país con el que más veces se cruzó, principalmente en Mundiales, con nueve enfrentamientos. El resto de los cruces se distribuyen entre Marruecos (tres partidos), Costa de Marfil, Sudáfrica, Angola y Camerún (dos), y Egipto, Túnez, Libia y Argelia (uno).

El historial es de 17 victorias albicelestes, tres empates y tres derrotas. La caída más abultada fue en 2017 ante Nigeria: fue 4 a 2 en Krasnodar, Rusia, en la previa del Mundial 2018. Ese día fue titular Nicolás Otamendi y Leandro Paredes estuvo en el banco de suplentes. Son los únicos dos que también fueron citados para los partidos ante los mauritanos y los zambianos.