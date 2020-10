Russo opinó que la Pulga no es el mejor futbolista de la actualidad, como sí lo fue en otro momento y que la Argentina tiene muy buenos jugadores pero no los mejores. Fuente: AFP

7 de octubre de 2020 • 11:19

El presidente de Lanús e integrante de la mesa chica de la AFA, Nicolás Russo, dialogó en el programa De una con Niembro y fue muy contundente al referirse al nivel de Lionel Messi en la actualidad.

"Hoy, Messi no es el mejor jugador del mundo. En otro momento sí lo fue", dijo Russo en referencia al presente del delantero argentino, en vísperas al debut del seleccionado nacional por las eliminatorias sudamericanas para el próximo mundial.

El dirigente agregó que la Argentina tiene muy buenos jugadores pero no los mejores. "Quizás nos lleve algunos años volver a ser muy competitivos", reflexionó Russo.

"Es una grata sorpresa lo de Scaloni en la Argentina. Sinceramente, yo no hubiese pensado en él como DT de la Selección, pero su trabajo es muy bueno", manifestó el presidente de Lanús con respecto a la elección del actual entrenador del seleccionado mayor.

Russo ponderó el trabajo de Lionel Scaloni como técnico de la selección Fuente: AFP - Crédito: Eitan Abramovich

Seguidamente, Russo remarcó que desde la llegada de Scaloni nota cierto orden que antes no había, donde los jugadores tenían mucha preponderancia. "Eso es algo que yo he dicho siempre, quizá los anteriores técnicos no trabajan con todas las libertades", dijo el referente de la AFA.

En referencia al posible regreso a la competencia del fútbol argentino, Russo explicó que en estos días habrá una reunión clave para definir la fecha.

"El Ministerio de Salud es quien determinará cuando arrancar a jugar. Cuando nos autoricen a competir de manera oficial, se programará el campeonato. Arrancar antes del 23 es imposible. Hemos escuchado que los vuelos de cabotaje empezarán a funcionar, lo cual es positivo para empezar a jugar. Si hace falta, jugaremos todo enero", avisó Russo.