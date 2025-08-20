Huracán perdió contra Once Caldas otra vez y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Huracán no logró dar vuelta la serie de octavos de final como local y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Como había sucedido siete días atrás, cuando cayó por 1-0, perdió este martes con Once Caldas, de Colombia, pero la derrota en Parque Patricios por el partido de vuelta resultó más dolorosa: bajo el diluvio fue 3-1, luego de ponerse en ventaja y dejarse llevar por el nerviosismo, al punto de sufrir dos expulsiones por agresiones.

El Globo pasó de la ilusión a la desesperación y el nerviosismo en el final del primer tiempo. En cinco minutos, se puso en ventaja, le empataron enseguida y se quedó con un jugador menos, por la tarjeta roja a Juan Bisanz. Entonces, la serie se le puso todavía más cuesta arriba.

Festejan los jugadores de Once Caldas y lo sufren los de Huracán, que perdió otra vez contra el equipo colombiano, ahora en el Palacio Ducó. JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Al propio número 21 le cometieron el penal que ejecutó Matko Miljevic para abrir el marcador y poner igualado el mano a mano. Pero la alegría duró poco. Tras sacar del medio, el visitante armó una jugada por izquierda en la que Michael Barrios tuvo una gran gestión individual al eludir al arquero y lanzar con clase un centro pasado que cabeceó con precisión Dayro Moreno para el 1-1.

Antes del descanso, Huracán sufrió otro golpe. A instancias del VAR, el árbitro brasileño Ramón Paulo Cesar Zanovelli da Silva fue a observar el monitor y Bisanz vio la roja por un codazo sobre Cuesta Santos.

La expulsión a Bisanz

SIGUEN LAS MALAS NOTICIAS EN EL GLOBO: expulsado Bisanz por este codazo.



📺 #DisneyPlus Plan Premium (ARG - URU - PAR - BOL - PER - CHI) pic.twitter.com/i0qx5bMwRO — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

La tensión quedó en el ambiente. Y el segundo tiempo se puso más áspero, con más agresiones, sobre todo luego de que Barrios se encontró con una pelota que le había pasado de largo a dos compañeros y definió ante el achique del arquero Hernán Galíndez.

El 2-1 para el conjunto colombiano parecía sentenciar la serie y crecieron los cruces entre los jugadores, con otra expulsión de un futbolista local, Miljevich, por tomar del cuello a un rival. El número 18 sintió que Mateo García lo estaba cargando, reaccionó y el VAR lo sentenció.

La expulsión a Miljevich

Expulsado Miljevich en Huracán por este agarrón ante Once Caldas.



📺 #DisneyPlus Plan Premium (ARG - URU - PAR - BOL - PER - CHI) pic.twitter.com/w1atHL43rJ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

El nivel de agresión entró en alza y el juez mostró otras dos rojas, a César Ibáñez y Mateo Zuleta. Pero en ese caso, la intervención del sistema de video arbitraje fue clave para volver atrás con la decisión y que ambos quedaran en el campo de juego, amonestados. Iban 12 minutos. Ya se sentía que era irremontable, sin lugar para la épica.

Tras largo tiempo parado el partido, el golpe de nocaut llegó a dos minutos del cierre, con otra definición de Moreno, que la cruzó ante la salida de Galíndez como corolario de un contragolpe rápido lanzado desde el área visitante. Fue el 3-1 lapidario. En el descontrol, hasta pudo ser más amplio el resultado, ya que el arquero del Globo tapó dos pelotas a puro reflejo.

Compacto de Huracán 1 vs. Once Caldas 3

A los 39 años, Moreno se convirtió en la gran figura de la serie, con tres de los cuatro goles que marcó Once Caldas, ya que había anotado de penal en la ida.

El conjunto colombiano se enfrentará en cuartos de final con el ganador de la serie entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, un duelo entre conjuntos ecuatorianos que se define esta noche.