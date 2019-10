Huracán-San Lorenzo: urgencias, dudas y sueños en un clásico de necesitados

San Lorenzo, en el último encuentro de la Superliga ante el equipo santiagueño Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Siempre, cada clásico de fútbol encierra un atractivo previo que deja de lado todo tipo de lógica y antecedentes. Y tanto Huracán como San Lorenzo sostendrán un cruce de necesitados en ese frente a frente que todavía conserva el sabor barrial. Así, en la previa del Boca-River por la Copa Libertadores, el Ciclón y el Globo concentran uno de los compromisos de mayor atención en la décima fecha de la Superliga. Hay urgencias por ganar, hay sueños dando vueltas. Y también muchas dudas.

A San Lorenzo lo atormentan los pobres desempeños en las últimas fechas; a Huracán le preocupa levantar cabeza luego de su flojo comienzo en el torneo y un cambio de timón. Pero lo más notorio en la previa de este duelo cargado de pasión es la gran cantidad de cambios que dispondrán tanto Néstor Apuzzo como Juan Antonio Pizzi en relación a sus últimas presentaciones.

El director técnico santafesino ensayó seis variantes durante la semana. Así, ingresarán Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini -regresa tras una lesión-, Gerónimo Poblete, Mauro Pittón, Ezequiel Cerutti y Héctor Fertoli por Andrés Herrera, Gianluca Ferrari, Lucas Menossi, Juan Ramírez, Oscar Romero y Nicolás Blandi. Lo más significativo es que el centro delantero será Angel Romero. Es decir, ninguno de los cuatro Nº 9 con los que cuenta el plantel -y que comenzaron la temporada con pretensiones de adueñarse de ese puesto- estará desde el arranque: Adam Bareiro, Adolfo Gaich, Alexander Díaz y el propio Blandi.

Juan Antonio Pizzi debe reacomodar rápido las piezas Crédito: @SanLorenzo

"Siempre es lindo jugar clásicos, ya sea en la fecha 1, 5 o 16. En este tipo de partidos, a la hora de salir a la cancha, todo se deja de lado y te motivás. Es una linda sensación. Sería importantísimo ganar para mantenernos entre los de arriba", sostuvo Pizzi. Y habló de las variantes y lo que necesita su equipo para enderezar otra vez el timón: "Más que no repetir a los titulares, me inquieta que todavía no hayamos podido consolidar la línea de juego. Tuvimos muy buenos encuentros en el inicio y, no quiero ser reiterativo, en los últimos nos vimos condicionados por expulsiones".

San Lorenzo se mantuvo invicto en las primeras cinco fechas y fue uno de los principales animadores del torneo, pero cayó en una racha de tres derrotas en sus últimos cuatro partidos

Una de las últimas caídas del Ciclón fue contra Boca, en el Nuevo Gasómetro, y otra también en su estadio que significó un golpazo en la mandíbula: Central Córdoba, el elenco recién ascendido, lo goleó 4-1 y provocó una situación inusual: los hinchas del Ciclón aplaudieron a los santiagueños al retirarse de la cancha, mientras en simultáneo silbaban a sus propios futbolistas.

En esa sintonía, Fernando Belluschi fue crítico con el momento que atraviesan los de Boedo. "Tenemos muchas ganas de revertir esto. Es cierto que no estamos contentos con la manera en la que estamos jugando. El que viene es el partido más lindo del año. Y para nosotros tiene que ser un privilegio el hecho de jugarlo".

Sumado al malestar general en las entrañas del club, en la semana el plantel recibió la visita más incómoda: un grupo de barras bravas pasó por la práctica del Ciclón para tener "una charla" con el plantel justo en la antesala de uno de los partidos más importantes del año.

Huracán viene de igualar con Estudiantes de la Plata Fuente: FotoBAIRES

En la vereda de enfrente aparece Huracán, un equipo con una búsqueda constante. Tras el despido del DT Juan Pablo Vojvoda en septiembre -duró apenas siete partidos-, los dirigentes recurrieron a su escudo principal cada vez que el Globo tambalea: Apuzzo, todo un emblema en las divisiones inferiores de la Quema. Así, el entrenador comenzó su ¡noveno! interinato en lo que a estas alturas es como el patio de su casa. Todos esos períodos le sirvieron para acumular más de 60 partidos en la máxima división de Huracán.

Bajo la presente conducción de Apuzzo, Huracán consiguió un triunfo (ante Defensa y Justicia por 1-0) y dos empates 0-0 contra Atlético Tucumán y Estudiantes de La Plata

"Logramos afianzar la defensa, ahora somos sólidos abajo, pero la deuda está en la generación de fútbol. El entrenador apostó a trabajar en lo colectivo", consideró el volante Rodrigo "Droopy" Gómez. Y agregó, con la mirada puesta en el clásico del domingo: "Néstor sabe cómo jugar estos partidos. Tiene mucho diálogo con los jugadores. Ojalá en este duelo se vea su mano. Creo que ganar el clásico del domingo ante San Lorenzo, como local, le daría un espaldarazo importante".

El DT también probó con distintas variantes para este choque. En principio, Apuzzo tuvo una charla privada con Lucas Barrios, que volverá a ser titular. Ambos buscan una revancha para el atacante: en el último partido por la Copa Superliga, el Nº 9 falló dos penales, uno en los 90 minutos reglamentarios y otro en la tanda de definición. "Lucas hizo goles en todas las prácticas. Trabajó bien, tiene ganas de tener un desquite y sé que va a darnos algo lindo. Se lo merece", dijo Apuzzo.

El historial general acompaña a San Lorenzo. De los últimos 6 partidos en los torneos locales, el Ciclón ganó 3 e igualaron el resto. También se suman dos cruces por la Copa Superliga. En la primera y única edición hasta el momento empataron en ambas ocasiones 0-0 y el equipo azulgrana se llevó la serie por penales en el Palacio Ducó. La última victoria oficial del Globo fue en 2015: 1-0 con gol de Patricio Toranzo.