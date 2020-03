El fubtolista sufrió quemaduras de tercer grado con aceite hirviendo

22 de marzo de 2020 • 17:28

El jugador de la reserva de Vélez Julián Villalón sufrió un accidente doméstico que le quemó parte del rostro y de su cuerpo, aunque se encuentra fuera de peligro , según comentó en sus redes sociales.

En medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus , el futbolista se quemó con aceite hirviendo, lo que le generó heridas de tercer grado tanto en la cara como en el pecho.

"Me he salvado porque hay un Dios tan grande que me cuidó y no dejó que nada grave me pase. Pensé lo peor, pensé que todo se terminaba. Fue el peor momento de mi vida. ¡Gracias a Dios estoy bien ! Ahora, cuestión de tiempo y sólo será un recuerdo", escribió Villalón el 16 de marzo en su cuenta de Twitter y recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Desde Vélez, informaron que, si bien el juvenil se asustó en un primer momento porque el aceite había caído en su cara, afortunadamente no llegó a los ojos.

A su vez, explicaron que en el Hospital del Quemado le están haciendo las respectivas curaciones y los médicos del club le están haciendo un seguimiento.