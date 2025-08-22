Independiente espera un dato clave que guiará su estrategia legal para evitar la descalificación de la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) notificará este viernes a Independiente y a la Universidad de Chile del inicio de un expediente por los incidentes del miércoles en el Libertadores de América. Comenzarán a correr, entonces, los cinco días que los Rojos y los trasandinos tendrán para efectuar su descargo. En cuanto la imputación llegue por correo electrónico comenzará, entonces, el partido de los escritorios.

No bien el encuentro ante la Universidad de Chile fue cancelado por la Conmebol, el club argentino se preparó para su defensa. Contrató a un abogado especializado en derecho deportivo para salvaguardar sus intereses y el presidente Néstor Grindetti viajó a Asunción del Paraguay para ponerse a disposición de la Unidad Disciplinaria. El club de Avellaneda espera el documento oficial de la imputación por un dato clave: saber cuál fue el hecho que detonó la cancelación del partido por parte de la Conmebol.

Así quedó la cancha de Independiente luego de los enfrentamientos entre las hinchadas de U de Chile e Independiente Pilar Camacho

“Si el partido se canceló antes de que los chilenos fueran agredidos en su tribuna es una cosa. Si se canceló recién después, la historia es distinta”, aportó una fuente cercana a los Rojos. Hay quienes están convencidos de que la decisión de cancelar el encuentro se dio luego del lanzamiento de objetos contundentes desde la tribuna chilena hacia abajo, donde había hinchas de Independiente. Esos instantes incluyeron la rotura de los baños y hasta una bomba de estruendo que cayó sobre los simpatizantes locales. “El acta de suspensión ya la estaban haciendo en ese momento, y antes de que ocurriera todo lo que se vio después”, aporta la misma fuente en relación a los combates cuerpo a cuerpo entre hinchas de los dos equipos, sin presencia policial alguna.

Según pudo saber LA NACION, Independiente tendrá que responder objetivamente por las deficiencias del operativo de seguridad, pero no por la conducta de los hinchas visitantes. Por lo que, si el motivo último de la suspensión es el comportamiento de los trasandinos, la responsabilidad no sería de Independiente. Este hilo conductor es el que le da esperanzas al club argentino.

Nadie espera un “fallo exprés”. El caso Colo-Colo, de este mismo año, tardó veinte días en resolverse. El 10 de abril, un centenar de hinchas intentó ingresar en el estadio Monumental de Santiago, presuntamente sin entradas, poco antes del inicio del encuentro. La policía intervino para contener a los aficionados y durante el operativo, una reja en las afuera del estadio cayó y aplastó a dos fanáticos, que murieron. Veinte días después, la Conmebol le dio la victoria a Fortaleza por 3-0 ante la “infracción” de Colo Colo contra su código disciplinario y el reglamento, según un comunicado.

La misión de Grindetti

El presidente del club viajó a la capital paraguaya y fue recibido por funcionarios de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol. “Eran empleados administrativos que manejan documentación y no resuelven nada”, respondieron desde Asunción ante la consulta sobre el cónclave. La reunión duró una hora y el máximo dirigente del club de Avellaneda se embarcó de regreso a las 19.30. Lo hizo en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto de San Fernando. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, recién llegó a la madrugada a la capital paraguaya, por lo que no estuvo presente en el encuentro con Grindetti.

Nestor Grindetti llega a las oficinas de Conmebol, en Paraguay Jorge Saenz - AP

Grindetti había adelantado que su objetivo era “defender” los derechos de Independiente. “El partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas de Chile”, postuló Grindetti ni bien pisó tierra paraguaya. En declaraciones a TyC Sports en el aeropuerto Silvio Pettirossi, añadió: “Venimos a contar qué nos pasó y a defender los intereses y a la gente de Independiente. Está claro en las imágenes que el vandalismo lo cometieron los chilenos desde que empezó el partido. Se arma un hueco en la tribuna porque empiezan a tirar cosas. Conmebol cancela el partido producto de esos hechos”. Según trascendió, los dirigentes de la Universidad de Chile tienen previsto viajar este viernes a Asunción. Hasta ahora, la directiva trasandina se enfocó en la salud de los heridos y la libertad de los detenidos tras los hechos del miércoles en el Libertadores de América.

La advertencia de seguridad

El informe de seguridad previo al partido entre Independiente y Universidad de Chile es claro. Se trata de un documento interno de la Conmebol en la que se detallan las principales cuestiones del operativo. Lleva por título “informe de seguridad MD-1″. Es decir “match day -1″. O sea, un día anterior al partido. Son las consideraciones que se hicieron el martes, en la víspera del encuentro en el Libertadores de América.

En la tercera y última parte del documento se lee la siguiente consideración: “En este encuentro, la tribuna visitante se ubicará en el sector sur alto, mientras que en la parte inferior corresponde a otra tribuna destinada a la afición local. Durante la reunión previa se planteó la conveniencia de que no hubiera público en la tribuna inferior; sin embargo, se informó que esa localidad ya se encontraba vendida. Como medida preventiva, se dispuso que en la tribuna visitante se ubique personal de la Policía y seguridad privada con el fin de evitar que los hinchas visitantes arrojen elementos o generen algún tipo de desorden contra el público local”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso Enrique García Medina

Traducido: Independiente ya había vendido la tribuna inferior y por eso los hinchas de ambos equipos estaban tan cerca. La otra certeza es que había un compromiso de que habría “personal de la Policía [Bonaerense] y de seguridad privada” en ese lugar del estadio. Este punto no se cumplió. Y es el principal motivo de discordia entre la Conmebol y la provincia de Buenos Aires. “Se les avisó del riesgo y no nos hicieron caso”, dicen por lo bajo en Paraguay.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anunció que la entidad rectora del fútbol sudamericano tendrá que declarar ante la Justicia: “El delegado de Conmebol tendrá que explicar por qué tomó o no tomó las decisiones que correspondían. El problema es que se priorizan las imágenes televisivas antes que la seguridad del público”, dijo Alonso en Infobae. Según consta en la planilla oficial del partido, el veedor designado del encuentro (figura como “comisario” en el documento) era el paraguayo Michael Sánchez. Contactado por LA NACION, el funcionario no respondió a las consultas.

Alonso también habló este viernes en Radio 10. Y adelantó que los Rojos no podrán jugar en su estadio contra Platense, por el torneo local. El encuentro está programado para el domingo a las 20.30 en Avellaneda. El funcionario adelantó además que el fiscal ya pidió la clausura de la cancha. "“Independiente no va a jugar el domingo en su estadio”, informó Alonso.