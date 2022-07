Independiente: Hugo Moyano bajó su candidatura para las elecciones y Ricardo Bochini dio su opinión sobre el regreso de Julio César Falcioni

Independiente fue noticias en estas últimas semanas por la enorme crisis por la que atraviesa. Al flojo presente futbolístico lo acompaña una mala gestión desde la comisión directiva que este miércoles ya le puso fecha a los comicios que serán el próximo 2 de octubre. Esta noche de jueves se supo que Hugo Moyano les comunicó en una reunión de su agrupación que no se presentará y tampoco será candidato por el oficialismo Yoyo Maldonado.

¿Qué pasará ahora? Sin Moyano ni Maldonado, en el frente oficialista surgen otros nombres: Sergio Palazzo fue uno de los que se mencionó en los últimos meses, Marcelo González también aparece como una alternativa aunque por el momento no hay nada claro. Se cree que en los próximos días ya habrá un candidato definido.

Eduardo Dominguez, Rolfi Montenegro, Hugo Moyano; un proyecto que no funcionó Twitter @Independiente

Quien tiene la palabra autorizada para opinar sobre el momento del Rey de Copas es Ricardo Enrique Bochini. El máximo ídolo del Rojo habló sobre la situación del club y se refirió a las elecciones, a la realidad de la institución a cómo siente este momento y además se manifestó sobre la llegada de Julio César Falcioni, el entrenador al que le faltan algunos detalles para volver a convertirse en el director técnico del equipo.

En el programa Platea Baja, de Radio Del Plata Bochini no se guardó nada y habló de todo. En primer término, dio su opinión sobre el proceso electoral que se llevará a cabo en Independiente el próximo domingo 2 de octubre: “Era lo que tendría que haber pasado antes y no habrían pasado tantos problemas como los que hay en estos momentos, pero eso no es culpa de nadie, sino de la misma situación del club por cómo está hoy. Va a haber gente que va a participar de la elecciones, que no tenía lista, que de repente se pone como candidatos y no es como en nuestra época que estaba todo en regla y estaban los que tenían la posibilidad de ser elegido por los socios y si se hacían las coas mal la gente cambiaba”, contó el ídolo del club.

Ricardo Bochini, el máximo ídolo de la historia del club Mauro Alfieri - LA NACION

En una comparación entre el Independiente ganador y el de la actualidad, expresó: “Todos queríamos estar en independiente en aquella época, los de inferiores y los que venían de afuera, todos queríamos ser los mejores no sólo de acá de argentina, tratando de ganar campeonatos locales, sino también las Libertadores que en ese momento para el hincha era lo que más quería ganar. Me acuerdo cuando le ganamos la final a Talleres con 8 jugadores, también un campeonato a River y bueno... Independiente le jugaba de igual a igual a cualquier equipo de América o del mundo como lo hicimos contra Liverpool. Pero ahora son otros tiempos y se ha desmejorado todo eso”, puntualizó el exfutbolista. Sobre la realidad actual y cómo lo siente no dudó en responder: “Me duele mucho, como les debe doler a todos los que vieron a aquellos equipos gloriosos, pero bueno esto es lo real y desde el 2 de octubre hay que empezar a cambiarlo”.

En cuestión de horas se definirá si realmente Independiente contará o no con Julio César Falcioni como entrenador del equipo otra vez y al respecto, opinó: “Lo de Falcioni es parte de las cosas raras que les pasan Independiente, Falcioni se fue hace poco y ahora capaz que vuelva, se fue hace poco y ahora lo quieren, si no hubiera seguido Falcioni tranquilamente”. Por otra parte se refirió a la inmediatez de contar con un líder, pero se mostró con muchas dudas sobre el futuro que tenga el próximo DT por lo que puedan a llegar a querer las listas que participarán de las elecciones: Hay que definirlo ya, todavía quedan muchos partidos, el lunes con Colón y después quedarán varios partidos, pero hay que ver quien se hace cargo del equipo, hasta qué tiempo va a estar el DT porque viene otra comisión y quizás no lo quiere.

Ricardo Bochini junto a Sergio Agüero en una foto con motivo del Centenario del Club ALEJANDRO PAGNI

Por último habló del plantel y desde su punto de vista, no está preparado para ser campeón: “Es un equipo que o está para perder 5 o 6 partidos, pero tampoco está para pelear un campeonato o clasificarse para una Copa Libertadores. Hoy tiene que mejorar mucho el plantel para mejorar eso. Independiente con el promedio está tranquilo, tiene muchos equipos atrás, pero parta el campeonato que viene tiene que armar un equipo para ser campeón”, cerró el ídolo del Diablo.

Reunión clave por el DT

A pesar de no contar con el consenso de las tres listas, Julio César Falcioni volverá a dirigir a Independiente. El Emperador ya dio el sí este jueves y el próximo martes estará en el predio de Villa Domínico. Lo único que resta definir son algunos números y detalles de una cláusula de salida para fin de año. Comenzaría a trabajar a partir del próximo martes, luego del cruce del Rojo ante Colón.

Los directivos Sergio Palazzo y Héctor Maldonado fueron quienes buscaron al exDT de Colón. Allí, hablaron de un año de contrato, pero lo que se discute ahora es una cláusula para fin de año ante un posible cambio de gobierno en las elecciones presidenciales, en este caso con los apoderados de las dos listas opositoras. Fabián Doman insiste que es momento para detener la sangría en Independiente y por eso da luz verde. Por otra parte Claudio Rudecindo lo considera como un “parche” y no como una solución de fondo.

Falcioni volvería a Independiente Fotobaires @nicolasaboaf

El cuerpo técnico de Falcioni llegaría al club con Néstor Omar Píccoli (ayudante de campo) y Gustavo Otero (preparador físico). Ya se reunió con Pedro Monzón, quien asumió hace un par de semanas en Dock Sud, para discutir la posibilidad de volver a trabajar juntos. El debut del Emperador sería ante River, como local, por la fecha 12 de la Liga Profesional.

La palabra del exasesor deportivo

Daniel Montenegro, exmanager de Independiente, admitió que habló con Ricardo Gareca y Gabriel Heinze para ofrecerles el cargo de entrenador tras la salida de Eduardo Domínguez. “Hable con Gareca y tuvimos una charla muy positiva, quedó en contestarme”, comentó “Rolfi” sobre el extécnico del seleccionado peruano.

“Heinze no me dijo que no. El Gringo es una persona muy especial pero ha cambiado mucho en el último tiempo, es importante que gente como él este en el fútbol argentino”, dijo, en tanto, sobre el exdefensor de la selección argentina.

Rolfi Montenegro habló tras su renuncia como Asesor Deportivo de Independiente Prensa Independiente

A su vez, respecto de la decisión de contratar a Julio César Falcioni para que tome nuevamente las riendas del primer equipo, dejó en claro que no lo hubiese fichado de haber seguido en su cargo. “Personalmente yo no hubiese contratado nuevamente a Falcioni”, opinó en diálogo con ESPN. “Julio (Falcioni) no tiene nada que ver en mi decisión, yo no me voy porque vuelve él, sino que lo hago porque ya estaba todo muy desgastado”, agregó.

El exmediocampista de Independiente aseguró, además, que luego de la salida de Domínguez como técnico “las cosas cambiaron mucho” en la institución de Avellaneda, comandado por el presidente Hugo Moyano. “Después de que se fue Eduardo Domínguez las cosas cambiaron mucho”, afirmó.

“Estoy tranquilo, pero no feliz porque dejé un proyecto que creo que es necesario. Cuando llegamos había un montón de gente que decía que iba a ayudar, pero pasaron los días y no apareció nadie”, expresó sobre su paso por el área de fútbol del club. “Yo no tuve nunca contrato. Sentía que un papel no iba a cambiar lo que yo siento por Independiente”, cerró Daniel Montenegro.