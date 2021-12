Independiente le brinda a su mayor ídolo el premio que le debía: desde este domingo su estadio será “El Bochini”

Este domingo, Independiente recuperará la sonrisa. Aunque sea por unas horas, se olvidará de los resultados adversos, el juego descolorido y las frustraciones recurrentes, arrinconará el debate por las cercanas elecciones y volverá por un rato a sentirse el auténtico Rey de Copas. Ya sea que llueva o salga el sol, a las cinco de la tarde una brisa refrescante envolverá el ambiente, brotarán las lágrimas entre los más veteranos y renovarán sus ilusiones los jóvenes que solo conocen los días de gloria a través de los videos y los relatos de sus mayores. Hoy, el estadio Libertadores de América sumará a su nombre el de Ricardo Enrique Bochini, y como ocurrió durante los 19 años en que vistió la casaca roja, el 10 frotará la lámpara y resurgirá la magia.

“Una de las cosas más lindas que puede pasarle a un futbolista es que la cancha donde jugó tantos años lleve su nombre. Me siento muy feliz, es un orgullo. Pasaron tantos grandes jugadores por este club...”, le dice el Bocha a LA NACION, y aunque no pierda el tono y la mesura habitual, se nota que la emoción se le escapa por los poros. El ídolo supremo de la hinchada Roja será el protagonista central de una fiesta que ocupará las dos horas previas al clásico Independiente-San Lorenzo, e incluirá durante algunos minutos nada menos que su participación (junto a Ricardo Daniel Bertoni, su mejor compinche) en un partido que disputarán los equipos Senior de ambas entidades. A sus 67 años , Bochini se pondrá otra vez los botines y volverá a atar la pelota a su pie derecho para tratarla con el mismo mimo de siempre.

El 8/12/2006, Bochini y otras glorias de Independiente jugaron un partido en la fiesta de despedida su estadio de la Doble Visera, denominado Libertadores de América, antes de ser remodelado completamente Prensa Independiente

El evento tendrá también un show musical con Los Auténticos Decadentes como invitados estelares, videos en la pantalla, y se cerrará cuando aquel chico que un día llegó de Zárate para incorporarse a las inferiores rojas acompañe la salida a la cancha del equipo actual, minutos antes del encuentro ante los de Boedo.

En realidad, la decisión de incorporar al nombre del estadio el del jugador que más veces se puso la camiseta de la institución (638) y el que más títulos ganó (13) no es más que la reparación de una injusticia. El 10 de octubre de 2005, el entonces presidente Julio Comparada anunció que el nuevo estadio que el club se disponía a levantar para sustituir a la histórica Doble Visera se denominaría Libertadores de América . La elección se había realizado a través de una encuesta por internet, y algunas versiones apuntan a un apretado final resuelto por apenas 23 votos de ventaja sobre el nombre de Bochini, aunque lo concreto es que las cifras oficiales nunca se dieron a conocer. “Me sentí decepcionado, muy amargado”, recuerda hoy el Bocha, “Comparada había dicho que quería que se llamase Libertadores de América y, qué casualidad, de los diez nombres propuestos ganó ese. Si hubiese sido una elección transparente podría haber tenido mi nombre ya en aquel momento”.

Bochini no es un ídolo más, y no solo por haberlo sido él mismo de Diego Maradona, sino porque representa un caso excepcional en nuestro fútbol. “... No podés ser ídolo si sos demasiado perfecto. Si no tenés ninguna fulería, si no te han cazado en ningún renuncio. ¿Cómo mierda la gente se va a sentir identificada con vos? ¿Qué tenés en común con los monos de la tribuna?”, reflexionaba Roberto Fontanarrosa en el cuento “Lo que se dice un ídolo”. El zarateño, sin embargo, rompió el estereotipo, y hasta los hinchas de otros equipos le han manifestado siempre su respeto y cariño. “Si solo hablamos de jugadores de club, no tengo dudas de que se trata del máximo ídolo que hubo en el fútbol argentino”, se atreve a asegurar Jorge Barraza, autor del libro “Yo, el Bocha”.

El nuevo nombre del estadio de Independiente: desde este domingo 5 de diciembre, se llamará Ricardo Enrique Bochini Prensa Independiente

“No me parece una afirmación exagerada”, opina al respecto el periodista Juan José Panno: “Si se hiciera una encuesta en la que cada hincha tuviera que elegir un ídolo de un equipo diferente al suyo es muy probable que fuese el ganador”. El profesor Ariel Scher coincide con su colega: “Es difícil empardar a Bochini. Fue muy crack, dueño de una figura muy singular (‘El Woody Allen del fútbol’ lo llamó alguna vez Jorge Valdano) y muy de una sola camiseta en un tiempo en que eso ya era raro”.

El hombre del tranco corto que durante casi dos décadas alegró la vida roja con su gambeta indescifrable, su inteligencia y sus pases impensados se mantiene ajeno a estas especulaciones incomprobables, pendiente del homenaje que le van a brindar en su casa de toda la vida. “Me gusta que puedan estar los más jóvenes, los que solo me vieron jugar por video o escucharon lo que le cuentan sus padres, sus tíos y sus abuelos. Ojalá que todo salga bien, que sea una linda fiesta, y que esto nos dé fuerzas para volver a pelear todos los campeonatos de principio a fin, como pasaba en mi época”, se ilusiona.