Desnudos, ensangrentados y pidiendo perdón: el video de los hinchas chilenos grabado por la barra de Independiente
“¡Dale! ¡Pedí perdón, perdón!“, se oye decir a un hombre que increpa a otros dos que están acorralados en un extremo de una de las tribunas de la cancha Libertadores de América
Luego de los gravísimos incidentes ocurridos ayer en la cancha de Independiente, se viralizó un video en el que dos hinchas de Universidad de Chile, semidesnudos y ensangrentados, eran obligados por simpatizantes del Rojo para que pidieran disculpas por las agresiones contra los espectadores locales durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
“¡Dale! ¡Pedí perdón, perdón!“, se oye decir a un hombre que increpa a otros dos que están acorralados en un extremo de una de las tribunas de la cancha Libertadores de América.
Como podía, una de las víctimas herida intentaba cubrir su rostro y cabeza mientras apenas susurraba ”perdón”. “¿Qué, qué?“, repetía el agresor mientras cacheteaba al hincha de la U., totalmente tomado por el miedo.
“¡Ustedes son re traidores!“, agregaba otro atacante mientras los simpatizantes chilenos permanecían sentados sobre las butacas rojas del estadio, con claros gestos de terror en su rostro.
