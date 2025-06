Inter Miami vs. Al Ahly, en vivo: cómo ver online el partido por el Mundial de Clubes 2025

Inter Miami (Estados Unidos) y Al Ahly (Egipto) se enfrentan este sábado por el partido inaugural del Mundial de Clubes 2025, en el marco de la fecha 1 del Grupo A. El encuentro está programado para las 21 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami. La transmisión televisiva está a cargo de DSports y Telefé, el streaming de DAZN y Disney+ Premium y el minuto a minuto de canchallena.com.

El equipo capitaneado por Lionel Messi, que será titular en este compromiso, se clasificó a la Copa del Mundo como ganador del MLS Supporters’ Shield 2024, trofeo que obtuvo por ser el mejor de la temporada regular en la Primera División estadounidense el año pasado. Dados sus pocos años de existencia, nunca disputó un certamen intercontinental de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Los jugadores de Inter Miami se divierten en uno de los entrenamientos previos al debut en el Mundial de Clubes PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Los Diablos Rojos egipcios, por su parte, obtuvieron su boleto como tricampeones de la Champions League de África (2020-2021, 2022-2023 y 2023-2024). Es el segundo equipo con más títulos en todo el mundo en la actualidad, solo por detrás de Real Madrid. Disputó el Mundial de Clubes, en sus formatos anteriores, en nueve ocasiones y se quedó con la medalla de bronce cuatro veces.

Inter Miami vs. Al Ahly: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Miami, Florida, Estados Unidos, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas DAZN y Disney+ Premium. Quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, en tanto, pueden sintonizar el canal Telefé (incluso disponible en la plataforma Mitelefé.com), mientras que los que tengan contratado el servicio de DGO también podrán acceder a la señal televisiva DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

DAZN.

Disney+ Premium.

En la previa de la apertura del Mundial de Clubes 2025, Javier Mascherano, DT de Inter Miami, habló en conferencia de prensa y criticó a la dirigencia por no cerrar refuerzos en el mercado de pases previo al certamen. “(Al Ahly) es de los equipos más grandes de África y ha hecho cinco o seis fichajes para esta Copa del Mundo, algo que a nosotros no nos ha pasado”, comparó. “Lo que me toca es preparar el partido de la mejor manera con los jugadores que tengo, que estoy muy contento, pero claramente necesitábamos reforzarnos en otras posiciones y no ha pasado”, continuó.

A pesar de tener a Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets en el plantel, Mascherano reclama refuerzos KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alguien que también dialogó con los medios fue el DT de Al Ahly, el español José Rivero, quien se refirió a la importancia de jugar ante Messi. “Hablamos de un futbolista que lo cambia todo, que para todos es, sino el mejor, uno de los mejores de todos los tiempos, y la influencia que tiene en todo lo que sucede en un campo de juego es grande. Sabemos que también hay muchas más cosas que contrarrestar cuando juguemos contra Inter Miami. Pero es uno de los jugadores que evidentemente tienes que tener en cuenta”, afirmó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.21 contra los 3.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Al Ahly. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.73.