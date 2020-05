Javier Saviola le advirtió a Lautaro Martínez sobre la dificultad de jugar al lado de Lionel Messi Fuente: Archivo

Los rumores de un posible traspaso de Lautaro Martínez a Barcelona se han potenciado en las últimas semanas y todo queda a las claras cuando se escuchan algunas opiniones sobre lo que puede llegar a ser una de las novelas del verano europeo en cuanto a transferencias.

Días atrás quien se refirió al posible traspaso fue el experimentado entrenador Fabio Capello, pero en las últimas horas, Javier Saviola, ex delantero del club blaugrana, también dejó su punto de vista y avaló la llegada del delantero de Inter al equipo de Quique Setién, pero advirtió de la dificultad de jugar al lado de Messi, lo que alguna vez también manifestó Paulo Dybala , y que le trajo más de un dolor de cabeza al delantero cordobés .

El ex River, que conoce muy bien los pasillos del FC Barcelona, habló con el portal Goal y dijo: "Dybala dijo que era difícil jugar con Messi y yo lo apoyé mucho, porque nadie entendió lo que quiso decir. Leo tiene un ritmo tan elevado, que a veces tienes que tener una concentración muy alta, estar muy pendiente del juego e ir al ritmo que impone el equipo. Uno piensa que es fácil, pero después va a un ritmo espectacular", explicó.

En su momento, Paulo Dybala fue centro de críticas por haber dejado una polémica frase: "No quiero que se malinterprete, pero es difícil para mí jugar con Messi" , había declarado el ex Instituto. Lo cierto es que, meses más tarde, pudo explicar lo que quiso decir: "Jugamos en la misma posición, siempre trato de dejarle a Leo sus espacios, pero no es fácil. Tendré que adaptarme a él". Otra las frases que había dicho para finalizar con la polémica fue: "En el Barça juega con compañeros a los que conoce desde hace años y con los que tiene afinidad".

Saviola además se notó entusiasmado con la posible llegada de Lautaro Martínez a Barcelona: "Me gusta mucho. Es un delantero que disfruto, porque es de esos con los que se puede tirar una pared y no sólo son goleadores. Juega bien al fútbol y tiene una manera especial de sentir lo que es su posición. Es uno de los jugadores con más evolución". A diferencia de Capello, el ex jugador considera que si podría ser titular en el equipo de Setién. "Podría meterse en el once del Barça. Tiene muchísimo por recorrer", argumentó.

Vale destacar que, además de todos los rumores de su transferencia, el ex Racing es uno de los grandes objetivos que tiene Barcelona para este próximo mercado de pases y su cláusula de rescisión con Inter de Italia es de 111 millones de euros los primeros quince días de julio.