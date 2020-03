La "charla futbolera" se transmitirá por el canal AFA Play, la plataforma on demand de la entidad del fútbol argentino

El periodista Juan Pablo Varsky y Paulo Dybala, jugador de Juventus de Italia , tendrán una "charla futbolera" hoy a las 19 horas a través del canal AFA Play , el canal on demand de la entidad del fútbol argentino. Allí prometen profundizar sobre diferentes temáticas en tiempos por la pandemia por coronavirus que mantiene en vilo al mundo.

Dybala, recientemente infectado por el virus Covid-19 , se expresó días atrás en la televisión oficial de su club: "Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenarme, antes no podía hacer nada. Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos", fueron las primeras sensaciones que transmitió el argentino.

" Charlas futboleras " es el ciclo de entrevistas que Juan Pablo Varsky presenta, donde repasa la trayectoria y la actualidad de jugadores, entrenadores y personalidades del fútbol argentino. Hace uno días fue el turno de Lionel Scaloni , el técnico de la selección argentina.

AFA Play está disponible en la página web ( afaplay.com ) y también puede descargarse en teléfonos celulares y en dispositivos como Apple TV, Chromecast, Roku y Fire TV. La propuesta es un cóctel de entrenamientos, partidos históricos, entrevistas, intimidad con los jugadores y entretenimientos que van más allá del deporte en cuestión.