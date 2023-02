Juan Román Riquelme tomó la palabra y respaldó a Hugo Ibarra en Boca: “Ojalá se quede 20 años”

escuchar

No es un momento sencillo para Boca. Un arranque sin demasiadas luces provocó que se generen dudas sobre el ciclo de Hugo Ibarra. Entonces Juan Román Riquelme leyó el contexto y entendió que era el momento de tomar la palabra, porque sabe muy bien que cuando aparece en escena aleja cualquier fantasma. Así, todas las miradas se depositan en él y cada tema que pueda generar algo de controversia, el vicepresidente de la entidad de la Ribera sabe cómo abordarlo para desactivar cualquier polémica.

Entiende el juego como nadie. En la cancha tenía el control de todo y como dirigente ya demostró que posee la misma habilidad. Por eso, cuando le consultaron acerca del rendimiento del equipo, que está bajo la lupa, con su característica calma apagó cualquier posible incendio público. “Van tres partidos recién. Sabemos que cada partido que nosotros jugamos se analiza mucho más que el del resto. Cuando hay un problemita se analiza más que el del resto. Por suerte el hincha lo tiene clarísimo. El primer tiempo contra Central Córdoba en nuestro estadio lo hicimos bien, el segundo no. Contra Atlético Tucumán tuvimos minutos buenos y otros no. Miro todos los partidos, no hay partidos buenos, todo el fútbol argentino sufre el parate”.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



"OJALÁ ME PUEDA QUEDAR 20 AÑOS EN EL CLUB"



Riquelme habló sobre la importancia de Palermo para el hincha y su posible despedida en La Bombonera. ¿Se volverá a juntar esta dupla?



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/LfJsBRWdls — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 16, 2023

No va a dejar que nada altere a Boca. Se inquieta por momento, aunque sin perder la línea. No deja pasar palabras que puedan generar malestar. Por eso, cuando le hablan sobre la continuidad de Ibarra o le infieren que se pueda evaluar un cambio, como la posible llegada de Martín Palermo en un futuro, el exmediocampista xeneize se muestra, a su estilo, más enérgico: “Tengo técnico. Tengo técnico. Ojalá que Ibarra sea nuestro técnico por 20 años. Y ojalá que yo me pueda quedar en el club 20 años. Esta es mi casa, soy un hincha más y tengo que ayudar en lo que puedo, de cuidar al club en lo que puedo y sé que los hinchas me van a ayudar a cuidarlo y mucho”.

Y continuó: “Lo veo bien (a Ibarra). Está contento, está es su casa, disfruta estar acá. Confiamos en el cuerpo técnico. Estamos muy contentos con el plantel, recién van tres fechas. Queremos mejorar, es un torneo largo. El año pasado fuimos el mejor equipo y confiamos en dar pelea”.

Sobre la habilitación de la Tribuna Superior Sur de La Bombonera, que había sido clausura en el último partido como local ante Central Córdoba Román cuestionó a la fiscal Celsa Ramírez, que ordenó la clausura: “Habría que preguntarle a la señora de qué cuadro es, qué sé yo… Es la misma que le hizo declarar a mi hijo, me parece. Habría que ver ahora… Sabemos que está todo en regla. Esta tarde se le presentarán las cosas y ojalá que trabaje hasta el sábado y que nos habilite la cancha como tiene que ser. Porque el otro día trabajó hasta el sábado, ¿no? Bueno, que trabaje hasta este sábado porque al único que perjudica es al hincha”.

#ESPNF12 | #ESPNenStarPlus



UN PALITO DE ROMÁN



Sobre la habilitación de la tribuna en La Bombonera, Román cuestionó a la fiscal que ordenó la clausura: "Que le pregunten de qué cuadro es".



Mirá Fútbol 12 en vivo, acá --> https://t.co/fBEuoSHyvT pic.twitter.com/xK0tWNE8QB — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 16, 2023

Y agregó: “Vivimos en un país en el que lo único que trasladamos de lunes a viernes son noticias malas. Para el hincha de Boca es muy importante ir el domingo a la cancha porque es una fiesta, se olvida de todos los problemas, va a alentar a su club, va a vivir una fiesta. Le pido a la señora (Celsa Ramírez) que deje que los hinchas vayan a disfrutar de un espectáculo, de estar en su casa, porque los hinchas del club son los dueños de nuestra casa, y lo único que queremos es disfrutar el domingo de recibir a uno de nuestros ídolos (Martín Palermo) como técnico del equipo rival, que el hincha de Boca lo hará como se lo merece, Para Palermo, la Bombonera es su casa”.

Inmediatamente le consultaron si la clausura de la cancha tiene un trasfondo político y Riquelme ensaya una respuesta formal: “No lo sé, no lo sé”. Mira a un interlocutor, suelta una carcajada socarrona y dice: “Va a ser un año divertido este. Va a ser divertido. Nosotros llevamos tres años en el club, tuvimos la suerte de ganar cinco títulos, esperemos ganar alguno más este año, que la Bombonera siga siendo una fiesta”.

Por último, cuando le preguntaron si todavía sigue convencido en ganar la elecciones por “85% - 15%″, en relación a la supuesta presentación de Carlos Tevez, Riquelme elevó sus números y los cerró en “95% - 5″.

Los cambios de Ibarra

Hugo Ibarra, el entrenador de Boca Juniors, paró esta mañana en la práctica de fútbol un equipo con cuatro variantes respecto del que perdió por 2-1 ante Talleres en Córdoba, de cara al partido ante Platense el domingo, en la Bombonera, por la 4ta. fecha de la Liga Profesional.

El once que alineó Ibarra en la práctica realizada en el predio de Ezeiza formó con Sergio Romero; Luis Advincula, Bruno Valdez, Nicolás Figal y Agustín Sandez; Ezequiel Equi Fernandez, Alan Varela, Guillermo “Pol” Fernández; Óscar Romero; Luca Langoni y Miguel Merentiel. Luego ingresaron Cristian Medina por Alan Varela, posicionándose Equi Fernández como volante central; y Martín Payero por el paraguayo Romero. Como se preveía, el director técnico metió mano en el equipo después de no encontrar una línea de juego en el comienzo de la temporada, que se agravó con la derrota del fin de semana pasado en Córdoba.

Si mantiene este once, serán cuatro los cambios para enfrentar al Calamar: Sandez por Frank Fabra (el cambio que más ruido provoca), Equi Fernández por Juan Ramírez; y las obligadas de Langoni -por el suspendido Sebastián Villa- y Merentiel por el lesionado Nicolás Orsini.

Las variantes más llamativas son la salida de Frank Fabra, uno de los titulares que parecía inamovible; y que probara en parte de la practica con Cristian Medina en el mediocampo, quien solo tuvo minutos ante los tucumanos en esta temporada.

El defensor colombiano, a quien Boca le dio permiso para jugar con su selección, fue el capitán en el empate sin goles ante Estados Unidos en un amistoso, por lo cual no estuvo en la victoria ante Atlético Tucumán. Después, tuvo un mal desempeño tanto contra Central Córdoba de Santiago del Estero como ante Talleres. En los dos días de entrenamiento que restan antes de recibir a Platense, se verá si Ibarra mantiene su postura o si solo es una “alarma” para un futbolista que el año pasado fue uno de los puntales del bicampeón argentino. En cuanto a Medina, de 20 años, pocos lo tenían en cuenta como una de las posibles alternativas, más allá de que el año pasado fue titular en la levantada del equipo boquense hacia el título.

Esta vez ingresó por Varela, otro de los que parecía “intocable” para el cuerpo técnico, y jugó como volante por izquierda, pasando el Equi Fernandez como volante central. La salida que no sorprendió a nadie en el “Mundo Boca” fue la de Juan Ramírez, ya que era el futbolista más cuestionado por los hinchas y su nivel siempre estuvo lejos del que mostró en 2020, cuando llegá al club de la Ribera.

Ibarra, preocupado por el presente de Boca (Prensa Boca)

El plantel de Boca volverá a trabajar este viernes desde las 9 en Ezeiza. Y el sábado, en el predio de Casa Amarilla, en el último entrenamiento de la semana, quedará confirmado el equipo. En otro orden, se espera para esta tarde o mañana la resolución por parte de los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para saber si se levanta la clausura de la tribuna sur alta de la Bombonera.

Tras la inspección realizada el miércoles por autoridades de CABA, la dirigencia xeneize se mostró optimista al asegurar que presentaron toda la documentación pertinente y reparado las grietas de esa tercera bandeja. Por eso Boca espera una determinación para poder contar nuevamente con una tribuna que tiene capacidad para 5 mil simpatizantes. Boca recibirá a Platense desde las 19.15 del domingo, por la cuarta fecha de la liga Profesional, con el arbitraje de Silvio Trucco.

LA NACION