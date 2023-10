escuchar

Inter Miami se enfrenta este miércoles a Chicago Fire, en condición de visitante, por la fecha 36 de la Major League Soccer (MLS) 2023. Y la gran incógnita, al igual que en los últimos partidos, pasa por la presencia de Lionel Messi, quien arrastra una lesión muscular que no le permite entrenarse a la par de sus compañeros y que generó que se pierda la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, en la que su equipo perdió 2 a 1. El encuentro comienza a las 21.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de Apple TV+.

La salud del astro rosarino preocupa a la franquicia de la Florida. Salió lesionado a los 37′ del duelo que culminó con una goleada 4 a 0 ante Toronto el pasado 20 de septiembre y, desde entonces, no volvió a sumar minutos. No es frecuente que ‘Leo’ deje la cancha antes de tiempo y mucho menos en una primera etapa (de hecho no lo hacía desde 2018), por lo que la preocupación crece cada día que pasa. Los hinchas, el cuerpo técnico y los propios compañeros del ‘10′ aguardan por su recuperación, más aún sabiendo que quedan apenas tres fechas para que culmine la etapa regular de la MLS, en la que Inter se juega las últimas fichas para intentar clasificarse a los Play-Offs.

Lionel Messi en uno de los palcos de Inter Miami, en la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo CHANDAN KHANNA - AFP

En la conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles, el DT del combinado floridano, Gerardo ‘Tata’ Martino, apostó nuevamente por la cautela a la hora de ser consultado sobre si Messi viajará con el plantel a Chicago: “Veremos el entrenamiento. Veremos si no corre ningún tipo de riesgo y evaluaremos si es conveniente que viaje o no”, expresó el entrenador rosarino. “Cada vez está más cerca de un entrenamiento normal y por eso es que lo vamos evaluando en el día a día”, explicó.

¿Qué le pasa a Messi y por qué no juega?

Messi no tiene una lesión grave. El problema existente es por una cicatriz de una vieja herida en el isquiotibial de la pierna derecha, que le genera dolor y no le permite moverse con normalidad. El riesgo es que, en caso de jugar, esa cicatriz podría abrirse y generar una lesión grave que lo marginaría de las canchas por un tiempo considerable. Y eso es justamente lo que él mismo quiere evitar. Además, acumula cansancio físico y no completa los 90 minutos de un partido desde el 3 de septiembre, cuando su equipo derrotó por 3 a 1 a Los Angeles FC en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la MLS.

Desde entonces, jugó 89′ con la selección argentina ante Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, fue desafectado del partido ante Bolivia y no fue convocado en la caída por 5 a 2 ante Atlanta United por la liga estadounidense. Luego jugó como titular y pidió el cambio a los 37′ en el duelo ante Toronto, para después no integrar la convocatoria en el empate 1 a 1 con Orlando City, en la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo (derrota 2 a 1) y en la igualdad 1 a 1 con New York FC.

La lesión de Lionel Messi también preocupa a Lionel Scaloni; fue reemplazado ante Ecuador y no jugó contra Bolivia Anibal Greco

Chicago Fire vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Fecha 36 de la Major League Soccer (MLS) 2023.

Día : Miércoles 4 de octubre.

: Miércoles 4 de octubre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Soldier Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

: Soldier Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos. TV : No disponible en la Argentina

: No disponible en la Argentina Streaming: Apple TV+.

La agenda de partidos de Messi en las próximas semanas

En octubre, tras el partido de este miércoles ante Chicago en el que no está confirmada su presencia, la ‘Pulga’ volverá a enfrentarse a Cincinnati, rival al que Inter eliminó por penales en las semifinales de la US Open Cup, el sábado 7. Luego tendrá por delante dos compromisos por los puntos con la selección argentina: contra Paraguay (el 12 en el estadio Más Monumental) y ante Perú (el 17 en Lima), por lo que Lionel Scaloni, DT albiceleste, y el resto del cuerpo técnico aguardarán por su recuperación hasta último momento antes de anunciar la lista de convocados. Al regresar a Estados Unidos, jugará la última fecha de la temporada regular de la MLS frente a Charlotte.