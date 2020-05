Junior Alonso se va de Boca: "Mi salida es un hecho, es una decisión personal"

Crédito: Prensa Boca

Repentinamente, cuando se creía que la continuidad de Junior Alonso era prácticamente un hecho por lo conformes que estaban todas las partes, el pulgar señaló hacia abajo. Ya lo habían insinuado en las últimas horas tanto el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, como Jorge Bermúdez, una de las piezas del Consejo de Fútbol, pero este mediodía el propio zaguero paraguayo se encargó de sentenciar un futuro lejos de la institución azul y oro .

Se podía especular. Porque las autoridades xeneizes mencionadas habían mostrado el camino con declaraciones durante este jueves, pero no se animaron a confirmar nada más amplio que un "queremos tenerlo, pero es muy difícil que siga", lanzado por el Patrón. Sin embargo, desde su país, al que pudo retornar junto a otros futbolistas tras incansables reclamos públicos al gobierno guaraní, que se negaba a repatriarlos, Alonso dialogó con Fútbol a lo Grande, un programa radial de Asunción, y fue muy claro con respecto a lo que pasará: "Es un hecho que no voy a seguir en Boca. La decisión fue tomada por mí, es algo personal".

"Ayer habló Bermúdez. Ellos entendieron mi posición, sólo quiero estar con mi familia. El club se portó súper bien conmigo", destacó el defensor, de 27 años. "Un problema familiar serio" , como le explicaron sin demasiados detalles a LA NACION desde las altas esferas de la dirigencia del xeneize, es lo que -en principio- lo estaría separando del equipo que está al mando de Miguel Ángel Russo: para el entrenador es una baja importante, ya que se había ganado la titularidad, manteniendo uno de los mejores niveles en la conquista de la Superliga.

De hecho, hace meses, tanto el técnico como el dirigente colombiano habían expresado públicamente sus deseos de hacer un nuevo contrato , ya fuera a través de otro préstamo (el actual, negociado con el Lille francés, finaliza el 30 de junio) o bien comprándole el pase: tenía una opción de 3.500.000 de dólares , un número comprometido en medio de una pandemia que afecta la economía, pero que en Boca había ganas de invertir.

"Hemos estado a gusto con la respuesta deportiva de Junior Alonso. Ha sido uno de los jugadores que mejor ha respondido a la obligación y a nuestra llegada. Ahora bien, hay unas situaciones puntuales y personales. Nuestrp vicepresidente (Juan Román Riquelme) se ha puesto a su orden, pero me parece que esto va a ser una dificultad aún mayor que la económica", había explicado ayer Bermúdez. Hoy Alonso puso punto final.

"Boca fue una experiencia muy buena. Jugar en la Bombonera... Es increíble. Uno tiene que estar ahí para entenderlo. Todo lo que rodea al club atrapa y lo hace único. Pero hoy lo único que deseo es estar con mi familia", comentó conforme el central zurdo.

Si bien en las últimas horas surgió la noticia de que, por el inconveniente familiar, había hablado con la dirigencia de Olimpia para jugar en el fútbol de su país, Alonso aclaró que no hay nada de cierto: "Es falso, no existe esa posibilidad. Se lo pueden preguntar al presidente del club. Hoy no tengo ofertas de ningún club porque está todo parado", aseguró.

Arribó en simultáneo con el arranque de ciclo de Gustavo Alfaro, en enero de 2019, y desde ahí disputó 33 encuentros, 28 como titular, sin convertir goles . Su personalidad y actitud parecían estar muy cerca del ADN xeneize: con grandes rendimientos, entre su calidad con la pelota y la solidez defensiva, su continuidad parecía un hecho. Pero el paso de Alonso llegó a su fin.