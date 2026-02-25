Murió Pipo Marín, vicepresidente de Acassuso y dirigente muy cercano al Chiqui Tapia

El vicepresidente de Acassuso y dirigente muy cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, Javier Francisco “Pipo” Marín, murió este miércoles. Su fallecimiento impactó en el mundo del fútbol argentino tras más de 35 años en la gestión del club de San Isidro. Era reconocido como uno de los mayores confidentes de Tapia y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

“Pipo querido, sigo sin poder creerlo; un profundo dolor por tu partida. Fuiste un excelente dirigente deportivo. Gracias por tu compromiso y fidelidad para con el fútbol argentino durante tantos años. Sin dudas, dejaste una huella”, escribió Tapia en sus redes sociales.

Desde la AFA compartieron un extenso comunicado, ya que Marín también era vocal del Comité Ejecutivo de la entidad deportiva.

#ProfundoDolor La @afa, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Javier Francisco "Pipo" Marín, Vicepresidente del Club Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de esta Asociación.



“Su partida enluta a toda la dirigencia del fútbol argentino, que hoy despide a un hombre comprometido, leal y profundamente identificado con los valores de la institución. Marín trabajó con dedicación y convicción en cada instancia de debate y construcción colectiva. Fue un dirigente de diálogo y firmeza conceptual, siempre dispuesto a aportar su mirada para fortalecer el crecimiento del fútbol en todas sus categorías, con una clara vocación de servicio y sentido institucional”, lamentaron.

Destacaron su “calidad humana, su responsabilidad y su permanente búsqueda de consensos”. “Su presencia activa y su compromiso constante lo convirtieron en una voz respetada, donde defendió con pasión los intereses de los clubes y el desarrollo de nuestra disciplina”, expresaron.

Marín junto a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

Marín era muy cercano al Chiqui Tapia y previamente había tenido una relación cercana con Julio Humberto Grondona. Fue durante la gestión de este último en la AFA que estuvo a cargo de las mesas directivas de la B Metropolitana y la primera C y D. Durante el mando de Tapia presidió la Comisión de Desarrollo y la de Deportividad y Responsabilidad Social y Sustentabilidad.

Su trayectoria en Acassuso fue destacada ya que el año pasado logró el ascenso desde la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional después de 79 años. También pudo hacer que el club regrese al estadio La Quema.

Impacto en el fútbol argentino

Varios clubes expresaron sus condolencias a la familia y amigos de Marín. Excursionistas fue uno de los primeros en manifestarse a través de las redes sociales. Es que Javier Méndez Cartier, su presidente, tenía una cercana amistad con el dirigente: Marín había asistido al funeral de su padre el día anterior. “¡No lo puedo creer! Gracias por tu amistad y por tu presencia y abrazo en el día de ayer. Que en paz descanses, querido Pipo", publicó en sus historias de Instagram.

El club lo siguió: “Expresamos absoluta tristeza por el fallecimiento. Enviamos nuestras condolencias y acompañamos a su familia y amigos en este duro momento”. Desde Ferro también lamentaron su muerte y enviaron saludos a familiares y seres queridos.

El presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, también lo despidió: “Hasta siempre Pipo querido. Mis condolencias a su familia y amigos. Se te va a extrañar mucho”.

“Mucha fuerza para sus familiares, amigos y conocidos”, sumaron desde Temperley. “Desde nuestra institución, lamentamos profundamente la perdida de Javier ‘Pipo’ Marin, vicepresidente del club Acassuso. Mandamos nuestras condolencias a su familia y amigos”, escribieron en J.J. Urquiza.

En Lanús se unieron al dolor por el fallecimiento. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento de profundo pesar”, aseguraron.

⚫️ Club Atlético Lanús se une al dolor por el fallecimiento de Javier "Pipo" Marín, quien fuera vicepresidente del Club Atlético Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento de profundo… https://t.co/8fMexTthIJ — Club Lanús (@clublanus) February 25, 2026

“El Club Atlético San Telmo se solidariza con sus pares de Acassuso tras el fallecimiento de Javier “Pipo” Marín, quien fuera hasta hoy su Vicepresidente Primero, así como un histórico dirigente de la institución y de la Asociación del Fútbol Argentino. Enviamos nuestras más sinceras condolencias en este difícil momento a todo el pueblo quemero", señalaron. También se despidieron en Club Almagro.