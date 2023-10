escuchar

En su visita del jueves a La Paz, el seleccionado de Ecuador se llevó una victoria agónica sobre Bolivia, con un gol en el sexto minuto de descuento. El 2-1 fue vital para acomodarse en la tabla de posiciones de un camino al Mundial 2026 que comenzó con un descuento de tres puntos por la mala inclusión de Byron Castillo en la etapa de clasificación a Qatar 2022. Pero el éxito le dejó al Tricolor otra marca aún más significativa: Kendry Páez, el autor del primer tanto, se convirtió en el jugador más joven en anotar en toda la historia de las eliminatorias sudamericanas. Con 16 años y 161 días, la joya ecuatoriana rompió un récord e invita a soñar.

Nacido en Guayaquil el 4 de mayo de 2007, el muchacho que comenzó en la Academia Alfaro Moreno y creció futbolísticamente en las inferiores de Independiente del Valle ya había sido el más joven en marcar en un Mundial Sub 20 (en Argentina 2023, en el 9-0 a Fiji) y el futbolista de menor edad en debutar en eliminatorias en el seleccionado mayor. Ahora lleva dos partidos, tras el estreno del mes pasado ante Uruguay y su presencia en Bolivia. Parece que no hay reto que pueda amedrentarlo. De eso ya tomó nota Chelsea, de la Premier League inglesa, que compró los derechos deportivos de Kendry en 20 millones de euros, aunque tendrá que esperar hasta la primavera boreal de 2025 para incorporarlo, cuando ya haya cumplido los 18 años.

Kendry Páez controla la pelota de zurda en el Hernando Siles de La Paz, avanzando por la derecha; por ese sector generó el gol sobre el final del primer tiempo ante Bolivia. AIZAR RALDES - AFP

En la noche del jueves, Páez recibió un pase abierto casi en la mitad de la cancha sobre el final del primer tiempo, controló la pelota de derecha, encaró en velocidad en diagonal hacia el arco mientras su marcador trataba de darle alcance y, ya en el área, frente al arquero Guillermo Viscarra definió de zurda junto a un palo. El número 16, aunque tiene alma de 10, salió a gritarlo de rodillas en el césped del estadio Hernando Siles de cara a los hinchas ecuatorianos y abrió lo más grande que podía sus brazos para envolverlos a todos, mientras sus compañeros llegaban a celebrar el 1-0 parcial.

“Ha sido un privilegio marcar para Ecuador, pero el récord no es la gran cosa. El cansancio y la altura no nos dejaban, pero al final lo logramos. Lo importante es el triunfo. Ahora vamos por Colombia”, sostuvo Kendry, feliz y enfocado en lo grupal. Apenas había terminado el juego en el que fue titular y estuvo en el campo hasta faltando 12 minutos, cuando el duelo estaba igualado y lo reemplazó Kevin Rodríguez, que también anotaría su primer gol con la camiseta ecuatoriana y el de la agónica victoria. La marca que rompió Páez estaba en manos del paraguayo Gustavo Neffa, que a sus 17 años y 10 meses le había convertido el 24 de septiembre de 1989 a... Ecuador.

El gol de Páez a Bolivia

¡Con este gol de @latri, Kendry Páez se metió en la historia: es el jugador más joven en anotar en #EliminatoriasSudamericanas! 👏🇪🇨#CreeEnGrande pic.twitter.com/RqZHdzM4BH — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 13, 2023

Félix Sánchez, el DT español que llegó al seleccionado tras la salida de Gustavo Alfaro, explica sus convocatorias: “Lo conocemos mucho, es un chico con unas características especiales y una personalidad de querer ser protagonista y no esconderse cuando las cosas van mal. Lo he visto en su club y en las inferiores”. Al entrenador no le gusta referirse individualmente de sus jugadores, pero hizo una excepción luego de aquel triunfo ante Uruguay, como para marcar territorio ante las críticas por apostar a un adolescente: “No es ninguna sorpresa. Ahora que estuvo con nosotros ha mostrado su profesionalidad, su calidad, tiene la edad que tiene, pero creo que está preparado para este tipo de partidos. Hizo un gran partido con y sin pelota”. Ante los bolivianos volvió a confiar en lo que puede darle al equipo.

En su tierra lo creen una perla a Páez. Es aquel pequeño que acumulaba trofeos y admiración con sus gambetas y sus goles en su recorrido por la Academia en la que se inició a los 5 años y llegó a Independiente del Valle a los 12, después de sus pasos por Emelec y Patria. Tanto prometía que a los 8 años fue ofrecido a Barcelona de Ecuador, pero el entonces presidente del club no tuvo coraje y respaldo para una inversión costosa por alguien tan jovencito.

La felicidad en el rostro juvenil de Kendry Páez en el festejo de su gol ante Bolivia, por las eliminatorias sudamericanas Juan Karita - AP

Sus abuelos Ana y Jorge, que coleccionan sus copas, describen con gran emoción cómo vivieron el crecimiento de Kendry en todos los sentidos. “Era muy responsable desde bien pequeño. Quería tener su pelota, no faltar a la escuela, no fallar en nada”, sostienen. “Siempre me dice que trabaja día a día para ser mejor, que está orgulloso de lo que hace; me enaltece”, confiesa Jorge, al borde de las lágrimas. Sus progresos fueron la fuente de inspiración de muchos en el barrio Durán. Su hermano Adriel, de 5 años, asegura: “Quiero ser como él de grande”. Sus amigos y vecinos recuerdan en un informe de la televisión local cuando jugaban a su lado en una pequeña cancha. “Me gusta su velocidad y su pegada”, afirma Emmanuele. “Era muy atrevido, se notaba que llegaría lejos. Me estoy esforzando para ser como él”, agrega Justin.

Kendry Páez se escapa del defensor boliviano José Sagredo y se va camino al gol en el Hernando Siles; hizo historia a los 16 años AIZAR RALDES - AFP

Su talento está a la vista. A los 15 años, Independiente del Valle lo sumó al plantel profesional para esta temporada y en su debut en la Serie A marcó un gol en el éxito por 3-1 ante Mushuc Runa, tras ganar la posición como centro delantero para tomar un centro desde la izquierda pisando el área chica. No pierde el tiempo en destacarse este mediocampista zurdo, ágil, creativo y gambeteador al que en los ciclos de los seleccionados juveniles de su país lo apodaron “Dima”, una referencia graciosa relacionada a su estilo de juego y a Ángel Di María, uno de los jugadores a los que admira.

Kendry Páez hizo un gol en el 9-0 de Ecuador ante Fiji en un partido por el Grupo B del Mundial Sub 20 jugado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero este año; fue el jugador más joven del torneo. Nicolas Aguilera - AP

Kendry es el chico que parece grande entre experimentados como Enner Valencia y en un seleccionado que apuesta por la renovación. Otro Valencia, Antonio, un símbolo ecuatoriano con casi un centenar de partidos internacionales en su época, deja un aviso: “Nunca le pesó la camiseta. Se la puso con personalidad, cuando el partido estaba apretado, pedía la pelota, le pegaba, se paraba… Entonces, puede jugar este tipo de partidos. Que siga trabajando con mucha humildad, tiene un futuro increíble y todo dependerá de él”. Todo Ecuador sueña a sus pies.