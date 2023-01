La AFA anunció que en 2024 se unificarán la Primera C y D en una nueva categoría profesional

escuchar

Después de un período de especulación se confirmó un fuerte cambio estructural en el ascenso del fútbol argentino, impulsado por Claudio “Chiqui” Tapia: el Comité Ejecutivo de la AFA determinó que a partir de 2024 se unificarán la Primera C y D, las dos categorías más bajas de la pirámide en Buenos Aires, y la nueva división también adquirirá el status de profesional, según fue determinado en el Boletín 6221 de la máxima entidad del deporte en el país.

“Oportunamente se establecerán las pautas de su integración, como así también la forma de disputa con sus variantes”, asegura el comunicado de la institución, que ya tiene definido el calendario de la Primera C pero no aún el de la D, mientras que el formato de la nueva liga, que se estima que cuente con entre 26 y 27 equipos, se conocerá próximamente. En la última división, de carácter amateur, el campeón en 2022 fue Yupanqui, que ascendió tras 46 años, mientras que el último equipo en quedar desafiliado de la AFA por finalizar último fue Central Español en 2015.

El plantel de Yupanqui celebra el histórico ascenso a Primera C

De este modo, se confirmó también que no habrán descensos de la C a la D en 2023 como consecuencia de la unificación, pero no es claro aún cuántos equipos ascenderían a la Primera B Metropolitana, que contará con un total de 22 equipos para el próximo año. La categoría que sí confirmó sus cambios de equipos es la Primera Nacional, de la cual bajarán tres clubes, tal como se había adelantado en el sorteo de la nueva temporada. Hasta el 2025 bajarán de categoría tres equipos por año independientemente de si están directa o indirectamente afiliados a la AFA.

El comunicado también ratificó que uno de los ascensos a la Primera Nacional de 2024 se dará entre el ganador de los reducidos de las dos terceras divisiones, el Federal A y la Primera B Metropolitana: “A tal efecto, se tendrán en cuenta los descensos (de Clubes directamente afiliados) desde la Categoría Primera Nacional, como así también los Ascensos desde la Categoría Primera “B” Metropolitana a la Categoría Primera Nacional; lo cual permitirá considerar la cantidad de equipos de la Categoría Primera “C” requeridos para obtener la cantidad de veintidós (22) equipos mencionada con antelación”. Así, si un equipo de la Primera B consigue el ascenso a la Primera Nacional y no hay ningún descenso de los directamente afiliados, se necesitarán de siete ascensos desde la Primera C para llegar a los 22 pretendidos.

En la actualidad, la Primera D cuenta con apenas 11 clubes tras las incorporaciones de Real Pilar en 2017 (nuevo afiliado) y Mercedes en 2021 (invitado), mientras que la Primera C será disputada por 19 clubes.

