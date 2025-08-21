LA NACION

La AFA suspendió a Gustavo Costas y Guillermo Barros Schelotto

Luego de los exabruptos de ambos en la última fecha del Torneo Clausura en Avellaneda y Liniers

Duras sanciones para Gustavo Costas y Guillermo Barros Schelotto, en la antesala de su duelo por Copa Libertadores.
Duras sanciones para Gustavo Costas y Guillermo Barros Schelotto, en la antesala de su duelo por Copa Libertadores.

La Asociación del Fútbol Argentino sancionó a los entrenadores de Racing y Vélez, Gustavo Costas y Guillermo Barros Schelotto, con suspensiones de cuatro y dos fechas, respectivamente, luego de los incidentes registrados durante la última jornada del Torneo Clausura. Las medidas fueron comunicadas en el boletín oficial del Tribunal de Disciplina del fútbol argentino para los dos técnicos, que acostumbran tener un fuerte temperamente cuando dirigen.

En el caso de Costas, el castigo más severo se debió a su comportamiento en el partido ante Tigre, disputado el pasado viernes 15 de agosto, que terminó en derrota 2-1 como locales, luego que le remontaran el marcador. El director técnico de la Academia fue expulsado por protestas desmedidas y gesticulaciones reiteradas hacia el cuerpo arbitral al final del encuentro, luego de que el visitante empate el partido de penal, a través de Braian Martínez.

Además de la acción, que para el técnico de la Academia no había sido suficiente para cobrar la pena máxima, se suman la expulsión de Franco Pardo en el primer tiempo, lo que desencadenó en gestos sarcásticos de aplausos y, tras la tarjeta roja, gritos de “ladrón, ladrón” para el juez principal, Darío Herrera.

Sumado al entrenador, otros dos integrantes del cuerpo técnico de Racing fueron sancionados: el preparador físico Federico Costas, hijo del entrenador, con dos fechas de suspensión por lo mismo, y el futbolista Pardo, quien recibió una fecha por doble amonestación (se perdería el duelo ante Argentinos Juniors de visitante el próximo domingo). Costas se perderá los juegos ante el Bicho, Unión, San Lorenzo y Huracán, volviendo justo en la fecha 10, para el clásico ante Independiente.

Por el lado de Vélez, la sanción a Guillermo Barros Schelotto también se enmarca en el mismo artículo del código disciplinario, aunque la mitad de fechas de sanción. La decisión responde a su conducta durante el encuentro frente a Independiente, jugado el sábado 16 de agosto, que aunque lo terminaría viendo victorioso por 2-1, el mellizo sería expulsado por demorar los cambios. Luego de alegar que él se “muere” si le dicen que hace trampa, explotó de rabia e insultó al cuarto árbitro, antes de retirarse de la cancha.

En el mismo expediente, el tribunal resolvió suspender también por dos fechas a Federico Insúa, quien forma parte del cuerpo técnico de Liniers, y al futbolista Kevin Joel Lomónaco, que se fue expulsado a los 32 minutos del primer tiempo, tras cometer el penal que terminaría en gol de Dilan Godoy. Para Guillermo, la vuelta será más temprana: se perderá únicamente los duelos ante Godoy Cruz y Lanús, volviendo para enfrentar Central Córdoba el 6 de septiembre, en el marco de la final de la Supercopa.

Ambos equipos se verán las caras nuevamente en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en una serie que promete ser tan disputada dentro del campo como en los bancos de suplentes. Con dos entrenadores muy efusivos de cada lado, será, seguramente, una dura jornada para el cuarto árbitro.

Por lo pronto, ambos equipos deberán afrontar la sexta fecha del torneo sin sus entrenadores principales en el banco de suplentes.

