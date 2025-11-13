La agenda de la TV del viernes: Argentina-Angola, el Sub 17 vs. México, eliminatorias de Europa y el ATP Finals
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 14 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Amistosos internacionales
- 13 Angola vs. Argentina. Telefé (CV 10 - DTV 1123 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 22.30 Venezuela vs. Australia. Dsports (610/1610 HD)
Mundial FIFA Sub 17 de Qatar
- 11.45 Argentina vs. México. Los 16avos de final. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD) y Dsports (610/1610 HD)
Torneo Clausura
- 20 Lanús vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
Eliminatorias europeas
- 13.45 Finlandia vs. Malta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 16.45 Polonia vs. Países Bajos. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 621 - 1621 HD)
- 16.45 Luxemburgo vs. Alemania. Disney+ Premium
- 16.45 Croacia vs. Islas Feroe. Disney+ Premium
- 16.45 Gibraltar vs. Montenegro. Disney+ Premium
- 16.45 Eslovaquia vs. Irlanda del Norte. Disney+ Premium
TENIS
ATP Finals
- 10 Jannik Sinner vs. Ben Shelton. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
- 16.30 Alexander Zverev vs. Félix Auger-Aliassime. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
Billie Jean King Cup
- 11 Argentina vs. Eslovaquia, desde Córdoba. TyC Sports 2 (CV 116 - DTV 612 - 1612 HD)
BÁSQUETBOL
La NBA
- 21 Miami Heat vs. New York Knicks. Amazon Prime
- 23.30 Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs. Amazon Prime
Liga Sudamericana
- 17.10 Corinthians vs. Regatas (C). Dsports+ (613/1613 HD)
- 20.10 San José vs. Defensor Sporting. Dsports+ (613/1613 HD)
Euroliga
- 14 Anadolu Efes vs. Bayern Munich. Dsports2 (612/1612 HD)
- 16.30 Milano vs. Olympiakos. Dsports2 (612/1612 HD)
BOXEO
ESPN Knockout
- 23 Julio Cabrera vs. Brian Mosinos. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
