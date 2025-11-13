LA NACION

La agenda de la TV del viernes: Argentina-Angola, el Sub 17 vs. México, eliminatorias de Europa y el ATP Finals

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

Con Lionel Messi, la selección argentina juega un amistoso ante Angola
Con Lionel Messi, la selección argentina juega un amistoso ante Angola

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 14 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

  • 13 Angola vs. Argentina. Telefé (CV 10 - DTV 1123 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 22.30 Venezuela vs. Australia. Dsports (610/1610 HD)

Mundial FIFA Sub 17 de Qatar

  • 11.45 Argentina vs. México. Los 16avos de final. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD) y Dsports (610/1610 HD)
Simon Escobar, jugador de la selección argentina Sub 17. El equipo de Placente buscará el pase a los octavos de final
Simon Escobar, jugador de la selección argentina Sub 17. El equipo de Placente buscará el pase a los octavos de final

Torneo Clausura

  • 20 Lanús vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

Eliminatorias europeas

  • 13.45 Finlandia vs. Malta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 16.45 Polonia vs. Países Bajos. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 621 - 1621 HD)
  • 16.45 Luxemburgo vs. Alemania. Disney+ Premium
  • 16.45 Croacia vs. Islas Feroe. Disney+ Premium
  • 16.45 Gibraltar vs. Montenegro. Disney+ Premium
  • 16.45 Eslovaquia vs. Irlanda del Norte. Disney+ Premium

TENIS

ATP Finals

  • 10 Jannik Sinner vs. Ben Shelton. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
  • 16.30 Alexander Zverev vs. Félix Auger-Aliassime. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
Jannik Sinner buscará terminar invicto en la etapa de grupos del ATP Finals
Jannik Sinner buscará terminar invicto en la etapa de grupos del ATP Finals

Billie Jean King Cup

  • 11 Argentina vs. Eslovaquia, desde Córdoba. TyC Sports 2 (CV 116 - DTV 612 - 1612 HD)

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 21 Miami Heat vs. New York Knicks. Amazon Prime
  • 23.30 Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs. Amazon Prime

Liga Sudamericana

  • 17.10 Corinthians vs. Regatas (C). Dsports+ (613/1613 HD)
  • 20.10 San José vs. Defensor Sporting. Dsports+ (613/1613 HD)

Euroliga

  • 14 Anadolu Efes vs. Bayern Munich. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 16.30 Milano vs. Olympiakos. Dsports2 (612/1612 HD)

BOXEO

ESPN Knockout

  • 23 Julio Cabrera vs. Brian Mosinos. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
