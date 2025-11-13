La agenda de la TV del jueves: Alcaraz en el ATP Finals, y Francia y Portugal por las eliminatorias

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 13 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias europeas

13.45 Noruega vs. Estonia. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)

16.45 Francia vs. Ucrania. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 621 - 1621 HD)

16.45 Irlanda vs. Portugal. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)

Kylian Mbappé, futbolista de Francia, que buscará la clasificación al Mundial del 2026 Marijan Murat - DPA

Amistoso internacional

21.30 Canadá vs. Ecuador. Dsports (610/1610 HD)

TENIS

ATP Finals

10 Taylor Fritz vs. Álex de Miñaur. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)

16.30 Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Musetti. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

El norteamericano Taylor Fritz MARCO BERTORELLO� - AFP�

BÁSQUETBOL

Euroliga

16.45 Real Madrid vs. Panathinaikos. Dsports2 (612/1612 HD)

Liga Nacional

22 Independiente Oliva vs. Ferro. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

BOXEO

ESPN Knockout