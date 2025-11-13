La agenda de la TV del jueves: Alcaraz en el ATP Finals, y Francia y Portugal por las eliminatorias
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
1 minuto de lectura
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 13 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Eliminatorias europeas
- 13.45 Noruega vs. Estonia. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
- 16.45 Francia vs. Ucrania. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 621 - 1621 HD)
- 16.45 Irlanda vs. Portugal. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
Amistoso internacional
- 21.30 Canadá vs. Ecuador. Dsports (610/1610 HD)
TENIS
ATP Finals
- 10 Taylor Fritz vs. Álex de Miñaur. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
- 16.30 Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Musetti. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16.45 Real Madrid vs. Panathinaikos. Dsports2 (612/1612 HD)
Liga Nacional
- 22 Independiente Oliva vs. Ferro. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
BOXEO
ESPN Knockout
- 20.30 Steven Butler vs. Stephane Fondjo. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
