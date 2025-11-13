LA NACION

La agenda de la TV del jueves: Alcaraz en el ATP Finals, y Francia y Portugal por las eliminatorias

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Carlos Alcaraz y su revés con slice, en acción en el ATP Finals, en Turín
Carlos Alcaraz y su revés con slice, en acción en el ATP Finals, en TurínDIMITAR DILKOFF - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 13 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias europeas

  • 13.45 Noruega vs. Estonia. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
  • 16.45 Francia vs. Ucrania. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 621 - 1621 HD)
  • 16.45 Irlanda vs. Portugal. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
Kylian Mbappé, futbolista de Francia, que buscará la clasificación al Mundial del 2026
Kylian Mbappé, futbolista de Francia, que buscará la clasificación al Mundial del 2026Marijan Murat - DPA

Amistoso internacional

  • 21.30 Canadá vs. Ecuador. Dsports (610/1610 HD)

TENIS

ATP Finals

  • 10 Taylor Fritz vs. Álex de Miñaur. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
  • 16.30 Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Musetti. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
El norteamericano Taylor Fritz
El norteamericano Taylor FritzMARCO BERTORELLO - AFP

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16.45 Real Madrid vs. Panathinaikos. Dsports2 (612/1612 HD)

Liga Nacional

  • 22 Independiente Oliva vs. Ferro. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

BOXEO

ESPN Knockout

  • 20.30 Steven Butler vs. Stephane Fondjo. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Talentoso, hincha de River y figura de Aston Villa: el volante que le cambió la cabeza al DT de Dibu
    1

    Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección

  2. Convocatoria de la selección argentina para el partido vs. Angola
    2

    Convocatoria de la selección argentina para el partido vs. Angola

  3. Jugará la última fecha conociendo los resultados de sus rivales en la lucha por las clasificaciones
    3

    Torneo Clausura: Barracas Central jugará con los resultados conocidos de sus principales rivales

  4. Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17 2025, con la selección argentina
    4

    Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17 2025, con la selección argentina

Cargando banners ...