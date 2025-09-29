La agenda de la TV del lunes: sigue la fecha del torneo Clausura, acción en la Premier League y la Serie A
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 29 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 15.30 Barracas Central vs. Belgrano. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
- 20 Vélez vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
Premier League
- 16 Everton vs. West Ham. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Serie A
- 13.30 Parma vs. Torino. Disney+
- 15.30 Genoa vs. Lazio. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
Liga de España
- 16 Valencia vs. Oviedo. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
