La agenda de la TV del lunes: sigue la fecha del torneo Clausura, acción en la Premier League y la Serie A

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Vélez recibe a Atlético Tucumán
Vélez recibe a Atlético Tucumán

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 29 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 15.30 Barracas Central vs. Belgrano. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
  • 20 Vélez vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

Premier League

  • 16 Everton vs. West Ham. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Jack Grealish, jugador de Everton
Jack Grealish, jugador de Everton

Serie A

  • 13.30 Parma vs. Torino. Disney+
  • 15.30 Genoa vs. Lazio. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

Liga de España

  • 16 Valencia vs. Oviedo. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
