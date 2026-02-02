La agenda de la TV del lunes: sigue la tercera fecha del torneo Apertura, y ´mas fútbol de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 2 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

17.30 Gimnasia (LP) vs. Aldosivi. ESPN Premium

17.30 Defensa y Justicia vs. Estudiantes (LP). TNT Sports

19.45 Tigre vs. Racing. ESPN Premium

22 Argentinos vs. Belgrano. ESPN Premium

22 Unión vs. Gimnasia (M). TNT Sports

Serie A

16.30 Udinese vs. Roma. ESPN 3

Roma, con paulo Dybala, cierra la fecha 23 de la Serie A FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Premier League

17 Sunderland vs. Burnley. ESPN 4

Liga de España

17 Mallorca vs. Sevilla. ESPN 2

Superliga de Turquía

14 Kocaelispor vs. Fenerbahce. Fox Spors 2

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

22.10 Quimsa vs. Peñarol. TyC Sports

Champions League Américas