La agenda de la TV del lunes: sigue la tercera fecha del torneo Apertura, y ´mas fútbol de Europa
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 2 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17.30 Gimnasia (LP) vs. Aldosivi. ESPN Premium
- 17.30 Defensa y Justicia vs. Estudiantes (LP). TNT Sports
- 19.45 Tigre vs. Racing. ESPN Premium
- 22 Argentinos vs. Belgrano. ESPN Premium
- 22 Unión vs. Gimnasia (M). TNT Sports
Serie A
- 16.30 Udinese vs. Roma. ESPN 3
Premier League
- 17 Sunderland vs. Burnley. ESPN 4
Liga de España
- 17 Mallorca vs. Sevilla. ESPN 2
Superliga de Turquía
- 14 Kocaelispor vs. Fenerbahce. Fox Spors 2
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 22.10 Quimsa vs. Peñarol. TyC Sports
Champions League Américas
- 21.10 Astros vs. Paisas. Dsports 2 (1612)
