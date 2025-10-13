La agenda de la TV del martes: Argentina frente a Puerto Rico, las eliminatorias de Europa y el basquetbol

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 14 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

21 Argentina vs. Puerto Rico. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)

21 Colombia vs. Canadá. Dsports (610/1610 HD)

Eliminatorias europeas

12.45 Estonia vs. Moldavia. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

15.30 Italia vs. Israel. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

15.30 Letonia vs. Inglaterra. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

15.30 Portugal vs. Hungría. Disney+

15.30 Andorra vs. Serbia. Disney+

15.30 Turquía vs. Georgia. Disney+

15.30 Irlanda vs. Armenia. Disney+

Mateo Retegui, el argentino que juega para la selección de Italia ANDREAS SOLARO� - AFP�

BÁSQUETBOL

Euroliga

14 Maccabi Tel Aviv vs. Barcelona, por la etapa de grupos. Dsports2 (612/1612 HD)

515 Olympiacos vs. Anadolu Efes. Dsports+ (613/1613 HD)

Liga Nacional