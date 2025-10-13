La agenda de la TV del martes: Argentina frente a Puerto Rico, las eliminatorias de Europa y el basquetbol
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 14 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Amistosos internacionales
- 21 Argentina vs. Puerto Rico. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)
- 21 Colombia vs. Canadá. Dsports (610/1610 HD)
Eliminatorias europeas
- 12.45 Estonia vs. Moldavia. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 15.30 Italia vs. Israel. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 15.30 Letonia vs. Inglaterra. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 15.30 Portugal vs. Hungría. Disney+
- 15.30 Andorra vs. Serbia. Disney+
- 15.30 Turquía vs. Georgia. Disney+
- 15.30 Irlanda vs. Armenia. Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 14 Maccabi Tel Aviv vs. Barcelona, por la etapa de grupos. Dsports2 (612/1612 HD)
- 515 Olympiacos vs. Anadolu Efes. Dsports+ (613/1613 HD)
Liga Nacional
- 22 Ferro vs. San Martín (Corrientes), por la etapa regular. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
Streaming y TV del lunes. Francia juega por las eliminatorias de Europa y se completa la fecha 12 del torneo Clausura
TV y streaming del domingo. River, Independiente, Huracán, eliminatoria europea y el Mundial Sub 20
TV y streaming. Argentina vs. México en el Mundial Sub 20, Racing y más fútbol local y España e Italia en la eliminatoria europea
Más leídas de Fútbol
- 1
Entre la selección argentina e Inter Miami: Messi y la AFA, en un desprolijo juego a dos bandas
- 2
Sarmiento dio el golpe en el Monumental, ganó 1-0 y profundizó la crisis de River
- 3
Sin lugar en Boca, Sergio Romero podría seguir su carrera en Argentinos
- 4
La debacle de River pasó de la escala de los silbidos a los fuertes insultos