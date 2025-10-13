LA NACION

La agenda de la TV del martes: Argentina frente a Puerto Rico, las eliminatorias de Europa y el basquetbol

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 14 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

  • 21 Argentina vs. Puerto Rico. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)
  • 21 Colombia vs. Canadá. Dsports (610/1610 HD)

Eliminatorias europeas

  • 12.45 Estonia vs. Moldavia. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 15.30 Italia vs. Israel. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 15.30 Letonia vs. Inglaterra. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 15.30 Portugal vs. Hungría. Disney+
  • 15.30 Andorra vs. Serbia. Disney+
  • 15.30 Turquía vs. Georgia. Disney+
  • 15.30 Irlanda vs. Armenia. Disney+
BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14 Maccabi Tel Aviv vs. Barcelona, por la etapa de grupos. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 515 Olympiacos vs. Anadolu Efes. Dsports+ (613/1613 HD)

Liga Nacional

  • 22 Ferro vs. San Martín (Corrientes), por la etapa regular. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
