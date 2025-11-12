LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: la cuarta jornada del ATP Finals, con Jannik Sinner, y la acción de la NBA

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Jannik Sinner se mide ante Alexander Zverev
Jannik Sinner se mide ante Alexander ZverevMARCO BERTORELLO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 12 de noviembre de 2025.

TENIS

ATP Finals

  • 10 Ben Shelton vs. Félix Auger-Aliassime. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
  • 16.30 Jannik Sinner vs. Alexander Zverev. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
Ben Shelton juega ante Félix Auger-Aliassime
Ben Shelton juega ante Félix Auger-AliassimeKirsty Wigglesworth - AP

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16.30 Bayern Múnich vs. Barcelona. Dsports2 (612/1612 HD)

NBA

  • 21 Orlando Magic vs. New York Knicks. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
  • 23.30 Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
