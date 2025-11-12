La agenda de la TV del miércoles: la cuarta jornada del ATP Finals, con Jannik Sinner, y la acción de la NBA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 12 de noviembre de 2025.

TENIS

ATP Finals

10 Ben Shelton vs. Félix Auger-Aliassime. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)

16.30 Jannik Sinner vs. Alexander Zverev. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)

Ben Shelton juega ante Félix Auger-Aliassime Kirsty Wigglesworth� - AP�

BÁSQUETBOL

Euroliga

16.30 Bayern Múnich vs. Barcelona. Dsports2 (612/1612 HD)

NBA