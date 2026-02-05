La agenda de la TV del viernes: la Copa Davis, las ligas de Europa, el torneo Apertura y los Pumas 7s
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 6 de febrero de 2026.
TENIS
Copa Davis
- 12 Croacia vs. Dinamarca. DSports (1614)
- 12 Alemania vs. Perú. DSports (1616)
- 12 Noruega vs. Gran Bretaña. DSports 2 (1612)
- 18 Chile vs. Serbia. DSports (1614)
- 21 Canadá vs. Brasil. DSports 2 (1612)
- 23 Corea del Sur vs. Argentina. Los primeros dos singles de la serie. DSports (1610) y TyC Sports
- 1 (del sábado) Japón vs. Austria. DSports (1614)
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 21 Central Córdoba vs. Unión. TNT Sports
Bundesliga
- 16:30 Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 3
Serie A
- 16:45 Hellas Verona vs. Pisa. ESPN 4
Ligue 1
- 16:30 Metz vs. Lille. Disney+
Premier League
- 16:50 Leeds vs. Nottingham Forest. ESPN 2
Championship
- 16:50 Charlton vs. Queens Park Rangers. Disney+
RUGBY
Seven de Perth
- 1.20 (del sábado) Argentina vs. Fiji. Disney+ y Fox Sports
- 4.14 (del sábado) Argentina vs. Sudáfrica. Disney+ y Fox Sports
- 7.30 (del sábado) Argentina vs. España. Disney+ y Fox Sports
Seis Naciones
- 16.10 Italia vs. Escocia. Disney+
BÁSQUETBOL
Champions League Americas
- 19.10 Minas vs. Boca. DSports+ (1613)
BOXEO
ESPN Knockout
- 23 Cristian Medina vs. Adrián Curiel, por el título mundial gallo de la OMB. ESPN 2
HOCKEY SOBRE CÉSPED
Pro League masculino
- 11 Inglaterra vs. Países Bajos. Disney+
- 13.30 Alemania vs. Bélgica. Disney+
