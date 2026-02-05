LA NACION

La agenda de la TV del viernes: la Copa Davis, las ligas de Europa, el torneo Apertura y los Pumas 7s

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

Marco Trungelliti, una de las cartas argentinas para la ante Corea del Sur por la Copa Davis en Busan
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 6 de febrero de 2026.

TENIS

Copa Davis

  • 12 Croacia vs. Dinamarca. DSports (1614)
  • 12 Alemania vs. Perú. DSports (1616)
  • 12 Noruega vs. Gran Bretaña. DSports 2 (1612)
  • 18 Chile vs. Serbia. DSports (1614)
  • 21 Canadá vs. Brasil. DSports 2 (1612)
  • 23 Corea del Sur vs. Argentina. Los primeros dos singles de la serie. DSports (1610) y TyC Sports
  • 1 (del sábado) Japón vs. Austria. DSports (1614)

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 21 Central Córdoba vs. Unión. TNT Sports
Bundesliga

  • 16:30 Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 3

Serie A

  • 16:45 Hellas Verona vs. Pisa. ESPN 4

Ligue 1

  • 16:30 Metz vs. Lille. Disney+

Premier League

  • 16:50 Leeds vs. Nottingham Forest. ESPN 2

Championship

  • 16:50 Charlton vs. Queens Park Rangers. Disney+

RUGBY

Seven de Perth

  • 1.20 (del sábado) Argentina vs. Fiji. Disney+ y Fox Sports
  • 4.14 (del sábado) Argentina vs. Sudáfrica. Disney+ y Fox Sports
  • 7.30 (del sábado) Argentina vs. España. Disney+ y Fox Sports
Seis Naciones

  • 16.10 Italia vs. Escocia. Disney+

BÁSQUETBOL

Champions League Americas

  • 19.10 Minas vs. Boca. DSports+ (1613)

BOXEO

ESPN Knockout

  • 23 Cristian Medina vs. Adrián Curiel, por el título mundial gallo de la OMB. ESPN 2

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Pro League masculino

  • 11 Inglaterra vs. Países Bajos. Disney+
  • 13.30 Alemania vs. Bélgica. Disney+
