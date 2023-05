La chance de que Lionel Messi juegue en Arabia Saudita: una oferta de 400 millones por año en medio de una tensión Barcelona-Madrid

escuchar

Lionel Messi recibió una oferta millonaria de Al Hilal de Arabia Saudita, el equipo que dirige el argentino Ramón Díaz y clásico rival de Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Según reveló el programa español El Chiringuito, la oferta formal que Al Hilal le envió a Messi es por un salario de 400 millones de euros por año. Además, para intentar convencer al capitán del seleccionado argentino, el club árabe sumaría a dos excompañeros de Barcelona, amigos de la familia Messi: el lateral izquierdo Jordi Alba y el mediocampista Sergio Busquets. Jordi Alba tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2024 y sería el más complicado para salir, pero Busquets finaliza su vínculo el próximo 30 de junio y todavía no respondió a la oferta de renovación que le propuso el club catalán.

Ambos tienen una gran relación con Messi y su familia y la oportunidad de reencontrarse, aunque sea en una liga menor, sería un punto a favor de su eventual mudanza a Medio Oriente. Pese a los fuertes rumores, el entorno del campeón del mundo dejó trascender que todavía no hay ninguna decisión tomada y que su futuro deportivo se definirá recién cuando finalice la temporada con Paris Saint-Germain.

Algunos medios catalanes desmienten la información de El Chiringuito. El diario Mundo Deportivo, que sigue el día a día del club Barcelona, publicó: “En el caso de Leo Messi, ahora mismo se apunta que no hay nada de nada con Arabia y que además el timing del argentino no pasa por decidir a corto plazo. De hecho, su intención es decidir una vez acabe la liga francesa, que no concluye hasta el 4 de junio, dado que su intención es ganarla y además jugando. De hecho, hoy ya ha regresado a la dinámica de trabajo después de que el PSG le suspendiese precisamente a raíz de un viaje a Arabia la semana pasada dado que es imagen de su ministerio de turismo. A partir de ahí verá las propuestas que tiene, teniendo en cuenta que acaba contrato el próximo 30 de junio, y tras un periodo de reflexión decidirá. Pero no se espera nada de forma inminente. Aparte del Al-Hilal, pretenden ficharle el FC Barcelona y el Inter de Miami, mientras que algunas voces en el PSG aún apuestan por intentar retenerlo”.

Tras la polémica, Messi volvió a entrenarse con PSG (twitter @psg_inside)

Además, Mundo Deportivo explica la postura del club catalán en medio de las negociaciones: “Mientras, en el seno del FC Barcelona, no se tiene constancia de que Messi, al que se pretende fichar como agente libre, haya decidido ya irse a Arabia y, por tanto, que la opción de volver a vestir de azulgrana se haya caído. También es cierto que, más allá de conversaciones, no se le ha presentado a los Messi una oferta concreta todavía”.

La aparición en la práctica

Mientras tanto, más allá de su futuro, Messi volvió a entrenarse este lunes con el plantel de París Saint-Germain. La propia institución francesa lo confirmó en sus redes sociales, con una foto del crack rosarino durante la práctica. Luego del polémico viaje del ídolo a Arabia Saudita y la suspensión de dos semanas impuesta por el club que es dueño de su ficha, pequeños gestos fueron puliendo la relación. Primero fue Messi el que pidió disculpas mediante un escueto video, y ahora es el PSG el que devuelve gentilezas permitiéndole volver a practicar, dejando la puerta abierta al fin del castigo. Después del triunfo del último fin de semana ante Troyes (3-1), el capitán de la selección argentina se encamina para reaparecer en la nómina del conjunto parisino con miras al partido del próximo sábado ante Ajaccio, por la 35a fecha de la Ligue 1.

En el medio, lo inesperado: cuando la relación entre ambas partes parecía estar en un punto sin retorno, sorpresivamente se habría abierto una puerta. Eso es lo que anticipó el diario británico The Times: “el PSG está abierto a reabrir las negociaciones para renovar a Leo Messi”. El club parisino no quiso cerrarle la puerta a un entendimiento con el astro argentino tras la polémica vivida la semana pasada con la sanción del club a Messi por su viaje a Arabia Saudita por compromisos comerciales.

“Messi pidió disculpas y los dirigentes parisinos esperan reconducir las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo en las próximas semanas, a pesar de que Leo parece tener clara su salida”, amplía el periódico británico, una información que genera sorpresa por el nivel de hostilidad que provocó la sanción al capitán del seleccionado campeón del mundo.

