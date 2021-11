La convicción futbolística del DT de España que recibió el aplauso de Hernán Crespo

El fútbol siempre genera debates sobre estilos y filosofías de juego. Luis Enrique consiguió un gran desahogo con la clasificación de España para el Mundial, luego del triunfo agónico ante Suecia 1-0 de este domingo, por el grupo B de las Eliminatorias Europeas.

El seleccionado español de fútbol obtuvo el pasaje al Mundial de Qatar 2022 con el gol de arremetida del delantero Álvaro Morata, que convirtió faltando cuatro minutos para el final del encuentro en el Estadio Olímpico de la Cartuja para que España, campeona en Sudáfrica 2010, se clasifique a Qatar 2022. El gol fue muy festejado por Luis Enrique, entrenador que es elogiado hasta por sus colegas . España en un momento sufrió, pero se terminó clasificando primera en el grupo B con 19 puntos y relegó a Suecia, con el experimentado delantero Zlatan Ibrahimovic, al segundo puesto para disputar el repechaje.

Álvaro Morata (derecha) celebra tras anotar el gol con el que España derrotó 1-0 a Suecia para clasificarse a la Copa Mundial, el domingo 14 de noviembre de 2021, en Sevilla. (AP Foto/Angel Fernández)

En la conferencia de prensa posterior al partido, le preguntaron a Luis Enrique por el estilo que trata de mantener siempre la selección de España . Y el DT comentó: “La tentación debía ser empezar a defender, a cerrar espacios, a tirar pelotazos largos, pero ¿saben lo que pasa? Si nos ponemos a jugar a eso, España no se destaca. Los jugadores que he seleccionado no son para jugar balones largos, no es para defender replegados...”, señaló.

Y profundizó en su idea: “Los jugadores que he seleccionado y con los que espero, en un futuro, estar en condiciones de ganar cosas importantes, son futbolistas para tener la pelota, para tener la pelota en campo contrario. Y si nos presionan, hacer el campo grande. Para que el arquero aguante la presión. Y, aunque le pueda dar un infarto al público, tenga la capacidad de fijar al delantero rival para que podamos orientar el juego hacia el lado donde queremos salir jugando. Está detrás de todo esto un pensamiento futbolístico claro que dice que nosotros somos mejores futbolísticamente superiores a Suecia si jugamos a esto. Si jugamos al pelotazo, nos van a ganar muchas selecciones”.

Esta declaración de Luis Enrique, destacada en un tuit de la cuenta @VarskySports, recibió este lunes la admiración y el aplauso de Hernán Crespo. El ex DT de Defensa y Justicia y San Pablo tiene 234.000 seguidores en Twitter. Acompañada de la palabra “convicción” . Y siempre, desde que se dedicó a ser entrenador, el ex futbolista de River promulgó un estilo de juego ofensivo, muy similar a la España de Luis Enrique.

El técnico de España, Luis Enrique, defiende una idea de juego clara y ofensiva. (Stuart Franklin, Pool Photo vía AP)

El estilo de juego y los resultados de España también generan rating. Más de 6,5 millones de espectadores (6.504.000), un 37,5 por ciento de cuota de pantalla , vieron este domingo en La1 de Televisión Española el partido que dio el pasaje a España para el Mundial de Qatar 2022 al ganar por 1-0 a Suecia en el último duelo de la fase de clasificación, según apuntó un cable de la agencia DPA.

Según informó este viernes Radio Televisión Española (RTVE), el partido fue visto en algún momento por más de 12 millones de espectadores (12.129.000), mientras que el ‘minuto de oro’ se produjo a las 22.29 horas, con el gol de Morata, con 7.770.000 seguidores y un 43% de ‘share’.