La Copa Argentina 2026 ya tiene confirmado el cuadro: habrá VAR a partir de octavos de final

La Copa Argentina 2026 ya tiene definidos sus cruces iniciales. En un evento celebrado en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, donde un rato antes quedaron oficializadas las zonas para la Liga Profesional del año próximo, se sortearon los 32avos de final, con los clásicos y equipos “pareja” ubicados en llaves opuestas y una gran novedad: habrá VAR de octavos en adelante, en todos los encuentros.

El certamen, que comenzará en la última semana de enero, reunirá a 64 equipos de todas las categorías y se presenta, una vez más, como el torneo más federal e inclusivo del país, lema repetido a lo largo del evento. El actual campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, será el encargado de inaugurar la edición el año próximo, ante Estudiantes de Caseros.

Los cruces de 32avos

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

River vs. Ciudad de Bolívar

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto

Racing vs. San Martín de Formosa

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca

Platense vs. Argentino de Monte Maíz

Argentinos Juniors vs. Midland

Banfield vs. Real Pilar

Lanús vs. Sarmiento (La Banda)

Talleres (Córdoba) vs. Argentino de Merlo

Belgrano (Córdoba) vs. Atlético de Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Tigre vs. Claypole

Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros

Newell’s vs. Acassuso

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (Caseros)

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Instituto vs. Atlanta

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn

Unión de Santa Fe vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Barracas Central vs. Temperley

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú

La conducción del evento estuvo a cargo del periodista y relator del torneo, y comenzó con un resumen audiovisual de la temporada 2025, en el que se destacaron los momentos más significativos del último campeón y de hinchas de todo el país. También hubo presencia institucional de la AFA y de representantes de los clubes clasificados, que venían del sorteo de la Liga Profesional.

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, dio inicio formal al sorteo con un discurso centrado en el valor simbólico y deportivo del torneo: “Bienvenidos a la casa de los campeones del mundo. Es un gran gusto poder hacer el sorteo de la decimocuarta edición de la Copa Argentina. La copa más federal, la copa que más ilusiones les da a los equipos, técnicos y jugadores del interior. Son seis partidos que los separan de la Copa Libertadores”.

Durante el acto se anunció también a “Rufo”, la nueva mascota del torneo, y se destacaron los nuevos patrocinadores que se suman al certamen. Tapia, en ese sentido, afirmó que “cuando muchos hablan de torneos con más o menos equipos, esta es la copa más linda de todas”.

El sorteo fue organizado en base a bombos que agruparon a los clubes por divisional y por cercanía geográfica. Aunque el criterio de emparejar a los equipos “pareja” o clásicos ya había sido utilizado en la edición anterior, en esta edición 2026 se confirmó una novedad reglamentaria que marca un hito en el certamen: por primera vez, el VAR se utilizará de forma sistemática desde los octavos de final. En 2025 había sido implementado únicamente en la final.

El uso del videoarbitraje busca dotar de mayor transparencia a los tramos decisivos del torneo, sin alterar el espíritu de sorpresa que caracteriza a las primeras fases, donde suelen darse situaciones polémicas. La decisión fue destacada por los organizadores como un avance en términos de equidad y profesionalización.

Los cruces de Boca y River en 32avos, lo medirán ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Ciudad de Bolívar, respectivamente. De avanzar, ambos podrían tener trayectorias distintas hasta semifinales, ya que fueron ubicados en mitades opuestas del cuadro. Y solo cruzarse en una hipotética final.

Con el sorteo de la Copa Argentina y, previamente, el de las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional, el calendario del fútbol argentino para la próxima temporada ya quedó completamente definido. El ordenamiento de ambos certámenes permite a los clubes planificar sus competencias locales e internacionales con mayor previsibilidad, en un año que volverá a combinar la tradición federal del fútbol con la exigencia de los torneos continentales.