La descalificadora agresión de Matías Kranevitter a Yeferson Soteldo en el fútbol mexicano y la dura sanción a la que se expone

Un futbolista argentino fue protagonista de una brutal agresión sobre un rival en el fútbol mexicano. En en el clásico de Monterrey, disputado el sábado pasado en el Estadio Universitario por la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga MX, Tigres derrotó por 2 a 0 a Rayados con los goles de los franceses André-Pierre Gignac y Florian Thauvin. Pero además de la victoria de los felinos, la imagen que quedó fue el duro golpe con el puño que le dio Matías Kranevitter a Yeferson Soteldo. La situación causó mucho enojo en México y ya se inició una investigación por la agresión cometida por el ex River quien ya pidió disculpas por su accionr.

Por estos días, ya dejó de hablarse del resultado del clásico y el tema recurrente es la acción de Kranevitter. A través de la redes sociales comenzó a circular el video acerca de cómo fue su golpe a Soteldo. Debido a que el momento no fue tomado por la TV del partido, sino que fue captado por los hinchas que estaban en el estadio. Cuando se disputaba la segunda parte del duelo, el futbolista argentino le dio una tremenda trompada con su brazo izquierdo, sin pelota, en la nuca y por la espalda al venezolano que terminó cayendo al suelo.

La descalificadora agresión de Kranevitter a Soteldo

Durante el encuentro, el árbitro Jorge Antonio Pérez Durán y sus asistentes no hicieron nada. Tampoco los medios de comunicación que en el momento no se percataron de lo ocurrido, hasta que comenzó a circular el video donde se observa a Kranevitter pegándole a Soteldo. Con estas pruebas, Tigres ya inició una investigación por la agresión y hubo respuestas del organismo: “La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, recibió por parte de Tigres de la U.A.N.L. una solicitud de investigación en contra del Jugador Claudio Matías Kranevitter del Club Rayados de Monterrey por los hechos acontecidos en contra del Jugador del Club Tigres de la UANL Yeferson Soteldo. Una vez que esta Comisión Disciplinaria realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente”.

Una situación similar sucedió en México en el torneo Apertura femenino de 2021. La jugadora de Tigres, Sthephany Mayor, fue suspendida por dos partidos luego de golpear a Diana García, defensora de Rayadas. Una sanción similar podría tener el jugador de 28 años ex Atlético de Madrid, Sevilla y Zenit de Rusia por ese golpe.

Matias Kranevitter, futbolista de Rayados de Monterrey DeFodi Images - DeFodi Images

Luego de que la Comisión Disciplinaria abriera la investigación, el mediocampista argentino pidió disculpas por lo sucedido a través de sus redes sociales: “Hola a todos. Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucedido el día sábado en el Clásico. Nunca fue, ni será mi intención lastimar a un colega, ni a nadie. Lo siento de verdad. Le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. ¡El futbol es un deporte que amamos!”, expresó el ex River.

En el partido en el que Tigres derrotó a Rayados, Nahuel Guzmán y Guido Pizarro fueron titulares en el equipo ganador. El el perdedor, Esteban Andrada y Maximiliano Meza estuvieron en el 11 inicial mientras que Kranevitter ingresó en la segunda etapa. Mientras se aguarda por conocer una posible sanción para el futbolista con pasado en Sevilla, la Liga MX tiene como líder a Pachuca con 25 unidades y Tigres es su inmediato perseguidor, con 23. Por su parte, Rayados de Monterrey se ubica en el séptimo lugar con 15 unidades cuando al torneo clausura le restan seis fechas por disputarse.