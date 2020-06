Caruso Lombardi cargó contra Tinelli, al que acusó de querer mandarlo al descenso Fuente: Reuters

Los audios que este lunes se dieron a conocer y que tienen como protagonistas a Marcelo Tinelli y Julio Grondona , sobre conversaciones en 2013, causaron diversas reacciones respecto de aquella charla entre el entonces dirigente de San Lorenzo y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fallecido un año después. Las escuchas publicadas esta mañana por el programa "Lanata sin filtro", en radio Mitre, evidenciaban pedidos de cambios de horarios, exigencias en la elección "a dedo" de los árbitros y una relación económica, con cheques y deudas tomadas en 2013.

Uno de los involucrados en esa conversación era Ricardo Caruso Lombardi, por entonces director técnico de Argentinos Juniors, y al que Tinelli se refería de manera despectiva en la escucha. "Hacía falta pedir un árbitro cuando San Lorenzo no jugaba por nada y nosotros peleábamos el descenso? Me parece un poco raro", dijo Caruso Lombardi, hoy conductor de Belgrano, de Córdoba, que acusó a Tinelli de querer mandarlo a la segunda división.

Tinelli, en el ojo del huracán tras publicarse las escuchas con Julio Grondona

"Si él va a ser capo de la Superliga, va a tener que hablar con todos los lacras que dijo, con (Fernando) Rapallini, con (Patricio) Loustau, a (Silvio) Trucco. Va a tener que hablar con todos y decírselo en la cara", afirmó el director técnico, en declaraciones a TyC Sports. Y amplió sobre lo sucedido: "Por suerte tengo memoria. Vos sabés que ese partido, yo sabía por un jugador, que él (Tinelli) había ofertado muy buen premio para ganarnos y mandarnos al descenso. Yo ya había tenido un juicio con él y habíamos terminado en buena relación. Cuando llego a la cancha me llama a la puerta del vestuario. Me dice ' qué haces Ricardo, cómo andás '. ' Qué hacés animal ', le dije. Lo primero que hice fue decirle ' No te da vergüenza ofrecer un premio para ganarnos a nosotros. ¿Tantas ganas tenés que nos vayamos al descenso? ¿por qué das un premio tan grande, me querés mandar al descenso a mí o a Argentinos, con quién tenés la bronca ?' Yo cargándolo. Me dice ' no, nada que ver, es mentira '. ' Mirá que yo lo sé, no importa, el único problema que tuviste es que quisiste poner el réferi a toda costa y no pudiste ', porque yo me había enterado".

"Dirigió Rapallini, estaba obsesionado con eso él. Me llama la atención que en otro de los audios dice que está con otro presidente, y no dice nunca 'pongan a otro árbitro, al mejor', siempre se refirió a Germán (Delfino), siempre hostigando. Y medianamente para limpiar dijo 'y si no (Juan Pablo), Pompei'. Y hay otro audio contra Independiente en el que vuelve a nombrar a Germán. A mí me dirigió un millón de veces y está todo bien, quiero decir cómo se maneja él", agregó Caruso Lombardi sobre su vínculo con el actual presidente de San Lorenzo.

"A la otra semana jugaba San Lorenzo con Independiente. Los periodistas me volvieron loco diciendo ' Caruso siempre está llorando ' porque empecé darle con un fierro a Marcelo y al cuerpo técnico porque sacaban a cuatro titulares, sacaban a (Juan) Mercier, a (Julio) Buffarini. Después San Lorenzo termina ganando, pensaron que con cuatro pibes no iban a ganar. Se mataron, ganaron y decían ' viste, es para Caruso '. No estaba tan errado, él estaba haciendo lo imposible, quería ganarme a toda costa, después estaba con (el por entonces presidente de Independiente, Javier) Cantero, querían poner referí y sacó a los cuatro jugadores, querían mandar al descenso a Argentinos y salvar a Independiente. Nosotros nos salvamos en la última fecha porque le ganamos a River y después a Newell's, el campeón del Tata (Gerardo Martino)", expresó el hoy DT de Belgrano.