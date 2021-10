La durísima frase de Lionel Scaloni por su situación familiar: “No me interesa el Mundial”

La selección argentina atraviesa un momento ideal desde lo deportivo y numérico. La triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas dejó el saldo de siete puntos, luego del empate de visitante frente a Paraguay (0-0) y los triunfos sobre Uruguay (3-0) y Perú (1-0). Valla invicta, sin amonestados en estos tres partidos y con el grupo unido y motivado. Sin embargo, fuera de su investidura de DT y en su fuero íntimo, Lionel Scaloni está sufriendo. Su focalización estuvo acá, pero su mente se proyectó a distancia. Por eso, sorprendió con una declaración en la conferencia de prensa, después de la victoria ante el conjunto de Ricardo Gareca:

“Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir: fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles y no estoy como para pensar en el Mundial. Sinceramente no me interesa en absoluto”, mencionó.

Salgan de Twitter, quiero estar solopic.twitter.com/8PTrJQS7Sn — Liga CAMPEÓN DE AMÉRICA (@ligargcha) October 15, 2021

Scaloni tiene previsto regresar hoy a Calviá, un municipio ubicado a unos minutos de Palma, la capital de Mallorca, para reencontrarse con su familia después de estar ausente varias semanas debido a su compromiso con la Argentina. Busca volver a abrazar a Elisa, su esposa, y a sus hijos Ian y Noah. Y también, acompañar a uno de sus familiares más cercanos, que atraviesa un delicado estado de salud.

Además, dejó estos conceptos sobre el partido ante Perú: