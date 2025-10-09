La fecha 12 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

La fecha 12 del Torneo Clausura 2025 no será una jornada más porque se desarrollará en medio de la consternación por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y sin el encuentro entre Barracas Central vs. Boca Juniors. En homenaje al entrenador del xeneize, la Liga Profesional dispuso que se realice un minuto de silencio en cada uno de los 14 cotejos que tendrán lugar entre este viernes y el próximo lunes.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó que no se jueguen cotejos mientras la selección Sub 20 enfrenta a México por los cuartos de final del Mundial de Chile, el sábado a las 20. En ese contexto, se adelantó Banfield vs. Racing con Nazareno Arasa de juez y se retrasaron Belgrano de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata (Bryan Ferreyra) y Gimnasia de La Plata vs. Talleres de Córdoba (Sebastián Martínez).

#Programación | Para seguir apoyando el fútbol formativo de nuestro país, la #LPF y la @afa quieren que el partido por los cuartos de final del Mundial Sub 20 entre @Argentina y México sea el centro de atención en su horario (20hs). Por eso, se ajustan los horarios de los… pic.twitter.com/roNdX9giL6 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 9, 2025

La jornada iniciará el 10 de octubre con el choque entre San Lorenzo y San Martín de San Juan, previsto a las 14.30 en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Pablo Dóvalo. Al día siguiente, el cronograma se cerrará con Vélez Sarsfield vs. Rosario Central en el estadio José Amalfitani y Andrés Merlos como colegiado principal.

El domingo, River recibirá a Sarmiento de Junín desde las 19.15 en el Monumental con Sebastián Zunino y a continuación, a las 21.15, Independiente recibirá en el Libertadores de América de Avellaneda a Lanús con Fernando Echenique. El último juego programado de la fecha es el de Platense vs. Deportivo Riestra, el lunes a las 18.30 en Vicente López con el árbitro Jorge Baliño.

La Asociación del Fútbol Argentino realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 12 de octubre próximo.



📰 https://t.co/VrjZVMdFKM pic.twitter.com/VIDkoXq7qc — AFA (@afa) October 9, 2025

Cronograma de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025

Viernes 10 de octubre

14.30: San Lorenzo vs. San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Julián Jerez.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Javier Uziga.

16.15: Defensa y Justicia vs. Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi.

Árbitro asistente 1: Juan Manuel González.

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante.

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella.

VAR: Franco Acita.

AVAR: Gonzalo Pereira.

16.45: Central Córdoba vs. Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: José Castelli.

Árbitro asistente 2: Javier Mihura.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

AVAR: Nelson Sosa.

18.30: Newell’s vs. Tigre (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco.

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Luis Lobo Medina.

AVAR: Mariano Ascenzi.

Tigre visita a Newell's en Rosario por el Torneo Clausura 2025 X @catigreoficial

Sábado 11 de octubre

16: Gimnasia vs. Talleres (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Hugo Paez.

Árbitro asistente 2: Mario Bardina.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Ariel Penel.

AVAR: Diego Romero.

18: Banfield vs. Racing (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo.

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: José Carreras.

AVAR: Diego Verlotta.

22.15: Belgrano vs. Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.

Árbitro asistente 2: Diego Martín.

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Sebastian Habib.

22.15: Vélez vs. Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Manuel Sánchez

Andrés Merlos es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el duelo entre Vélez y Rosario Central JORGE BERNAL� - AFP�

Domingo 12 de octubre

14.30: Aldosivi vs. Huracán (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero.

Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

VAR: Felipe Viola.

AVAR: Jorge Broggi.

16.45: Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Julio Barraza.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Mauro Ramos Errasti.

16.45: Instituto vs. Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Joaquín Gil.

19.15: River vs. Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

AVAR: Maximiliano Macheroni.

21.15 Independiente vs. Lanús (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Kevin Alegre.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Juan Mamani.

Fernando Echenique estará en Independiente vs. Lanús ALEJANDRO PAGNI� - AFP�

Lunes 13 de octubre

18.30: Platense vs. Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari.

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.

VAR: Javier Delbarba.

AVAR: Juan Pablo Loustau.

Postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Barracas Central vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Lucas Cavallero.

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.