Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: dia, horario, TV y cómo ver online

Los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile se jugarán este fin de semana con dos partidos por día y el encuentro entre la selección argentina y México tendrá lugar el sábado a las 20 (hora argentina) en el estadio Nacional de Santiago. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 2.05 contra 3.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.55.

El equipo dirigido por Diego Placente ganó los cuatro partidos que disputó en el torneo, el último ante Nigeria 4 a 0 por los octavos de final con anotaciones de Alejo Sarco, Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti. Antes, dominó el grupo D de la primera etapa con triunfos sobre Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia 1 a 0 y avanzó como el segundo mejor primero, por lo que se posicionó como uno de los candidatos al título que logró seis veces y del que es el máximo ganador, pero no obtiene desde Canadá 2007.

Lo negativo para Placente es que no puede contar con Álvaro Montoro, quien se sufrió una fractura en su clavícula derecha en el cotejo vs. las Águilas y será intervenido quirúrgicamente. El reemplazante el delantero de Botafogo podría ser Gianluca Prestianni, quien lo reemplazó en el juego.

#U20WC Parte médico: el futbolista Montoro presenta una fractura en la clavícula derecha.



👉🏻 Será operado el sábado por el departamento médico de la @afa en Buenos Aires.



¡Pronta recuperación Álvaro, estamos con vos! 🤍🩵 pic.twitter.com/H9cmkIkngU — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 9, 2025

Los mexicanos, por su parte, sacaron del campeonato a Chile en octavos con una contundente victoria 4 a 1 gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos por duplicado. En la instancia inicial, el combinado norteamericano fue escolta de Marruecos en la zona C con cinco puntos producto de una victoria ante lo marroquíes 1 a 0 y sendos empates frente a Brasil y España 2 a 2 por lo que, al igual que la Argentina, está invicto.

La Argentina y México se enfrentaron tres veces en mundiales Sub 20 con dos triunfos sudamericanos y uno norteamericano. La última vez fue en la primera etapa de Colombia 2011 con victoria 1 a 0 de la albiceleste gracias a un tanto de Erik Lamela. En Canadá 2007, última cita ecuménica que ganó la Argentina, se vieron las caras en cuartos de final y fue triunfo 1 a 0 con anotación de Maximiliano Moralez. La única alegría mexicana fue en octavos de final de Nigeria 1997 por 4 a 1. El gol argentino fue de Luciano Galletti.

México goleó a Chile 4 a 1 en los octavos de final del Mundial Sub 20 Andre Penner - AP

El que se imponga en el cruce, avanzará a las semifinales y se medirá vs. el ganador de España vs. Colombia -juegan el sábado a las 17-.