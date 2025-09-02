Uruguay vs. Perú, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro entre uruguayos y peruanos está programado para este jueves a las 20.30 (hora argentina) en el estadio Centenario, con arbitraje del argentino Facundo Tello
Uruguay y Perú se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ambos seleccionados buscan su lugar en el certamen ecuménico, por lo que necesitan los tres puntos. El encuentro está programado para las 20.30 (horario argentino) en el estadio Centenario de Montevideo, con arbitraje del argentino Facundo Tello y transmisión de TyC Sports Play: no se podrá ver en vivo por TV. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.
El equipo dirigido por Marcelo Bielsa está cuarto en la tabla de posiciones con 24 puntos, misma cantidad que Paraguay pero con mejor diferencia de gol (+7 contra +3). En la última jornada derrotó por 2 a 0 a Venezuela como local con goles de Rodrigo Aguirre y Giorgian De Arrascaeta. El conjunto incaico, por su parte, se ubica en el penúltimo puesto y depende de muchos resultados para soñar con la clasificación a la Copa del Mundo del próximo año. Viene de empatar 0 a 0 con Ecuador.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 11 de octubre de 2024, en el marco de la novena fecha. En aquella oportunidad, en el estadio Nacional de Lima, Perú se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un tanto agónico de Miguel Araujo. Desde entonces, el seleccionado peruano acumuló un triunfo, tres empates y tres derrotas; mientras que el conjunto charrúa sumó dos victorias, tres igualdades y dos caídas.
Uruguay vs. Perú: todo lo que hay que saber
- Fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
- Día: Jueves 4 de septiembre.
- Hora: 20.30 (horario argentino).
- Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay.
- Árbitro: Facundo Tello (Argentina).
Uruguay vs. Perú: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en Brasil y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital TyC Sports Play (se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Uruguay corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.33 contra los 12.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Perú. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.01.
